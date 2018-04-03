HABER

Samanyolu 'komşu galaksi Andromeda'ya doğru genişliyor'

03.04.2018 17:14 | Son Güncelleme

Biliminsanları, güneş sistemimizi de içinde bulunduran Samanyolu Galaksisi'nin genişlediğini ve komşu galaksi Andromeda'ya doğru yayıldığını tespit etti. Ancak iki galaksinin birleşmesinin dört milyar yıl süreceği hesaplanıyor.

Samanyolu 'komşu galaksi Andromeda'ya doğru genişliyor'

Bilim insanları, güneş sistemimizi de içinde bulunduran Samanyolu Galaksisi'nin genişlediğini ve komşu galaksi Andromeda'ya doğru yayıldığını tespit etti.

Araştırmaya göre, çapı 100 bin ışık yılı olan Samanyolu Galaksisi saniyede 500 metre genişliyor.

Ancak uzmanlar, iki galaksinin birleşmesinin hemen gerçekleşmeyeceğini söylüyor ve bunun dört milyar yıl süreceğini hesaplıyor.

Samanyolu, güneş dahil birkaç milyar yıldıza ev sahipliği yapıyor. Galaksinin dış kesimlerinde yeni yıldızlar oluşuyor ve bilgisayar simülasyonları galaksinin bu yıldızların katılmasıyla genişlediğini gösteriyor.

İspanya'nın Tenerife kentindeki Astrofizik Araştırma Enstitütsü'nde yapılan araştırmada, Samanyolu'na benzer galaksileri gözlemek için dünyada ve uzayda bulunan teleskoplardan alınan veriler kullanıldı ve bu verilerle galaksinin genişleme oranı hesaplandı.

Bir trilyon yıldız

Araştırma ekibinin başındaki Cristina Martinez-Lombilla said: "Samanyolu zaten çok büyük. Ama çalışmamız, sistemin çeperinde yıldızlar oluştukça yavaş yavaş daha da büyüdüğünü gösteriyor. Bu çabuk olmuyor ama zamanda yolculuk yapıp üç milyar sonraki halini gözlemleyebilsek, bugünkünden yüzde 5 daha düşük olduğunu görürüz " dedi.

Şu anda birbirinden iki buçuk milyon ışık yılı uzaklıkta olan Samanyolu ve Andromeda spiral şekilli galaksiler. Ancak Andromeda'nın çabı 110 bin ışık yılı ve bir trilyon yıldıza ev sahipliği yaptığı düşünülüyor.

İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı!İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı!
Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettilerDünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Evli fenomenden itiraf! Her gün 2 kadınla yatıyorum

Evli fenomenden itiraf! Her gün 2 kadınla yatıyorum

İlginizi Çekebilir

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Esad rejimi Türk vakfını vurdu!

Esad rejimi Türk vakfını vurdu!

Netanyahu'dan skandal sözler: Görünen o ki Ankara 1 Nisan'ı böyle kutluyormuş!

Netanyahu'dan skandal sözler: Görünen o ki Ankara 1 Nisan'ı böyle kutluyormuş!

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avrupa hava sahası kilitlendi! İstanbul'dan giden uçaklar da etkileniyor!

Avrupa hava sahası kilitlendi! İstanbul'dan giden uçaklar da etkileniyor!

Menbiç'ten son dakika gelişmesi! Fransızlar da teröristlerin yanında

Menbiç'ten son dakika gelişmesi! Fransızlar da teröristlerin yanında

Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! İdam edildi

Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! İdam edildi

Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok! 3 saat kala heyetten çıkarıldı

Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok! 3 saat kala heyetten çıkarıldı

Times: 'Erdoğan seçimlerden önce popülist bir hamleyle askeri üniforma giydi'

Times: 'Erdoğan seçimlerden önce popülist bir hamleyle askeri üniforma giydi'

İsrail ordusundan Filistinlilere: Suudi alimleri dinleyin, eylem yapmayın

İsrail ordusundan Filistinlilere: Suudi alimleri dinleyin, eylem yapmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.