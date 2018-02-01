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Şam'dan Afrin harekâtına "işgal" tepkisi

01.02.2018 23:17 | Son Güncelleme

Suriye hükümeti Türkiye’nin Afrin'e düzenlediği askeri operasyonu yasa dışı "saldırganlık" ve "işgal" olarak tanımladı.

Şam rejimi, Türkiye'nin Suriye'deki Afrin bölgesi ve civarında 20 Ocak'tan beri sürdürdüğü "Zeytin Dalı Harekâtı"na tepkisini yineledi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonu açık bir saldırganlıktır” ifadesi kullanılırken, yabancı güçlerin izinsiz bir şekilde Suriye topraklarına girmesinin "işgal" olduğu ve konunun "bu doğrultuda değerlendirileceği" belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Çarşamba günü harekâtın "işgal operasyonuna" dönüşmemesi gerektiği şeklinde yaptığı açıklamaya Türkiye'den tepki gelmesi üzerine sözlerine açıklık getirdi.

Tunus ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fransa Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Perşembe günkü konuşmasına atıfta bulundu.

Macron, "Dışişleri Bakanı'nın sözlerinden, operasyonun Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamanın dışında ve (birliklerin) şu anda bulundukları mevzilerden öteye gitme ya da bölgede uzun süre boyunca kalma gibi bir niyet içermediğini anlıyorum" dedi.

BM: Afrin'de 15 bin kişi yerinden edildi

Öte yandan Birleşmiş Milletler'in Suriye'de İnsani Yardımlardan Sorumlu Danışmanı Jan Egeland; Türkiye, Rusya ve İran'dan İdlib'deki çatışmaları tırmandıracak eylemlerden kaçınmalarını isterken Afrin'deki harekâta da değindi.

Zeytin Dalı Harekâtı dolayısıyla Afrin ve civarında 15 binden fazla kişinin yerinden edildiğini söyleyen Egeland, "Yerel makamların da insanların Afrin'den kaçmasını zorlaştırdığına dair haberler alıyoruz" diye ekledi.

Egeland, Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada ayrıca Şam rejiminin son iki aydır insani yardım konvoylarının acil ihtiyaç gerektiren bölgelere girişine izin vermediğini belirtti.

Özellikle cephe bölgelerinden geçişleri için devletten yazılı belge ve silahlı gruplardan da güvenlik garantisi alması gereken konvoyların bu belgelere erişiminde büyük düşüş kaydedildiğini söyleyen Egeland, İdlib vilayetinde de aynı sorunlarla karşılaştıklarını bildirdi.

DW,rtr/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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