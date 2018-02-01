Şam rejimi, Türkiye'nin Suriye'deki Afrin bölgesi ve civarında 20 Ocak'tan beri sürdürdüğü "Zeytin Dalı Harekâtı"na tepkisini yineledi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonu açık bir saldırganlıktır” ifadesi kullanılırken, yabancı güçlerin izinsiz bir şekilde Suriye topraklarına girmesinin "işgal" olduğu ve konunun "bu doğrultuda değerlendirileceği" belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Çarşamba günü harekâtın "işgal operasyonuna" dönüşmemesi gerektiği şeklinde yaptığı açıklamaya Türkiye'den tepki gelmesi üzerine sözlerine açıklık getirdi.

Tunus ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fransa Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Perşembe günkü konuşmasına atıfta bulundu.

Macron, "Dışişleri Bakanı'nın sözlerinden, operasyonun Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamanın dışında ve (birliklerin) şu anda bulundukları mevzilerden öteye gitme ya da bölgede uzun süre boyunca kalma gibi bir niyet içermediğini anlıyorum" dedi.