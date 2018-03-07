Şam'dan Doğu Guta'ya takviye güç

Suriye ordusu Rusya'nın da desteği ile başlattığı Doğu Guta'ya yönelik operasyonu 18 Şubat'tan itibaren yoğunlaştırmıştı. 800'den fazla sivilin yaşamını yitirdiği operasyon sonucunda Esad'a bağlı güçlerin, Doğu Guta'nın yüzde 40'ında kontrolü sağladığı belirtiliyor. Suriye güçlerinin operasyonu, Mesraba kasabasında yoğunlaşmış durumda. Stratejik öneme sahip olan kasabanın ele geçirilmesi Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki bölgelerin ortadan ikiye bölünmesinin önünü açacak.

Kuruluşa başkanlık eden Rami Abdül Rahman "Halep'ten yola çıkan, Afgan, Filistinli ve Suriyelilerden oluşan en az 700 kişilik milis gücün Salı günü geç saatlerde Guta'ya gönderildiğini" söyledi. Bölgeye yeni ulaşan takviye güçlerin Doğu Guta'nın batısında yer alan iki cepheye yerleştirildiği belirtildi.

Rusya'dan tahliye açıklaması

Doğu Guta'ya yönelik operasyon sürerken Rusya'dan kuşatma altındaki muhalifler ve ailelerinin bölgeden tahliyesi için dün güvence gelmişti. Moskova, insani koridor ile bölgeyi terk edebilecek olan muhaliflerin kişisel silahlarını da yanına almasına izin verileceğini belirtmişti. Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada bazı muhaliflerin teklifi kabul etmek istediğini duyurdu. Ancak bu grupların hangileri olduğu açıklanmadı.

Bölgede etkili olan muhalif gruplar arasında yer alan Ceyş-ül İslam'dan yapılan açıklama ise aksi yönde. Ceyş-ül İslam'ın sözcülerinden Hamza Birkdar "Guta'daki fraksyonlar, savaşçılar ve insanlar, toprağına sahip çıkıyor ve onu savunacak" dedi. Rusya, 400 bin kişinin yaşadığı Doğu Guta'daki sivillerin tahliyesi için geçtiğimiz hafta günde 5'er saat açık olan bir insani koridor kurmuştu.

Kalın: Guta için tüm imkanları seferber ettik

Doğu Guta'daki son durumla ilgili Ankara'dan da açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bizim daha önce insani yardımlar konusunda yaptığımız çalışmalar hem de şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü diplomasi çalışmaları çerçevesinde netice almak için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız" dedi.