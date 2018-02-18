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Şam’la YPG Afrin Konusunda Anlaştı mı?

18.02.2018 21:31 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansına konuşan bir Kürt yetkili, YPG’yle Şam rejiminin Türkiye’nin harekatını püskürtmek için Suriye ordusunun Afrin bölgesine girmesi konusunda anlaştığını belirtti

Şam’la YPG Afrin Konusunda Anlaştı mı?

Reuters haber ajansına konuşan bir Kürt yetkili, YPG’yle Şam rejiminin Türkiye’nin harekatını püskürtmek için Suriye ordusunun Afrin bölgesine girmesi konusunda anlaştığını belirtti.

Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerin yönetimde olduğu bölgede danışmanlık yapan Badran Jia Kurd, Suriye ordusunun bazı sınır bölgelerinde konuşlanacağını ve 2 gün içinde Afrin bölgesine ulaşabileceğini açıkladı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Birisi itiraf ediyor pkk apo feto barzani salih müslim apo obama sürekli KANDIRILDIM deyip geçenlerin hiç bedel ödediğini görmüyoruz çocuklarına bakıyorsun biri çürük öteki ABD vatandaşlığından 27 gun damat bedelli kendisi kürsülerde esip gurluyon MAN adasına milyon dolarlar sonra ben makamda olduğum sürece deniz yücel çıkamaz.. israil ıle ilişkiler düzelmez... PAPA da hayır diyor muş sonra PAPA hazretleri v.b
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