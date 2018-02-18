Şam’la YPG Afrin Konusunda Anlaştı mı?

Reuters haber ajansına konuşan bir Kürt yetkili, YPG’yle Şam rejiminin Türkiye’nin harekatını püskürtmek için Suriye ordusunun Afrin bölgesine girmesi konusunda anlaştığını belirtti.

Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerin yönetimde olduğu bölgede danışmanlık yapan Badran Jia Kurd, Suriye ordusunun bazı sınır bölgelerinde konuşlanacağını ve 2 gün içinde Afrin bölgesine ulaşabileceğini açıkladı.