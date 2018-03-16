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Şampiyonlar Ligi'nde iki İngiliz takımı çeyrek finalde eşleşti

16.03.2018 16:33 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları bugün çekildi. Şampiyonlar Ligi'nde geçen yılın şampiyonu Real Madrid, Juventus ile eşleşti. Manchester City'nin rakibi ise bir diğer İngiliz takımı Liverpool oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde iki İngiliz takımı çeyrek finalde eşleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları bugün çekildi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmeler şöyle oldu:

  • Barcelona (İspanya)-Roma (İtalya)
  • Sevilla (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)
  • Juventus (İtalya)-Real Madrid (İspanya)
  • Liverpool (İngiltere)-Manchester City (İngiltere)

Çeyrek final ilk maçları 3-4 Nisan, rövanşları ise 10-11 Nisan'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'ni geçen yıl Real Madrid kazanmıştı

UEFA Avrupa Ligi'nde ise çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

  • Arsenal (İngiltere)-CSKA Moskova (Rusya)
  • Atlético Madrid (İspanya)-Sporting (Portekiz)
  • Lazio (İtalya)-Salzburg (Avusturya)
  • Leipzig (Almanya)-Marsilya (Fransa)

Avrupa Ligi'nde ise ilk maçlar 4 Nisan'da, ikinci maçlar da 12 Nisan'da oynanacak.

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