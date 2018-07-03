O model telefonu olanlar dikkat! Rehberdekilere rastgele fotoğraf gönderiyor!

Şirketin hatayı araştırdığı belirtilirken, Reddit ve Samsung destek forumlarında şikayeti dile getiren kullanıcılar, Samsung Messages uygulamasının, fotoğraf yollandığına dair hiçbir belirti vermediğini söylediler.

Bir Reddit kullanıcısı "Dün gece sabaha karşı 2:30 sularında telefonum fotoğraf galerimin tümün mesajla yolladı ama uygulamada buna dair hiçbir kayıt yoktu. Ama telefon şirketi Tmobile kayıtlarında görünüyordu. Bu neden olabilir?" diye sordu.

Sfkn 123 takma isimli Reddit kullanıcısı da "Çok garip ama eşimin telefonu dün gece, benim telefonum da önceki gece aynısını yaptı. Sanırım Samsung SMS uygulamasının Galaxy Store'da güncellenmesiyle ilgili bir durum. Bana fotoğraf galerisini yolladığında hiçbir kaydı yoktu. Aynı şekilde bende de yoktu" dedi.

Mesajla rastgele kişilere fotoğraf yollanmasına neyin yol açtığı tam olarak bilinmiyor. Ancak sorundan etkilenen kullanıcılar, resimli mesaj, otomatik düzeltme ve okundu bildirimleri özelliklerini içeren Zengin İletişim Servisi (RCS) güncellemesini yaptıklarını söylüyor.