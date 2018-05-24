SANA: ABD'den Suriye'de hava saldırısı

ABD iddiaları geri çevirdi.Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki koalisyon güçlerinin bu sabah saatlerinde ülkenin doğusunda Irak sınırındaki askeri noktaları bombaladığını duyurdu.

SANA'ya konuşan Suriye ordusundan bir askeri kaynak, "Elbu Kemal ve Hmeimeh arasındaki bir takım askeri noktalarımız bu sabah ABD'nin koalisyon savaş uçakları tarafından vurulmuştur" sözlerini kullandı.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ifade eden askeri yetkili, sadece maddi hasarın gerçekleştiğini söyledi

IŞİD'e karşı mücadele eden koalisyonun bulunduğu noktada gerçekleştiği öne sürülen saldırıya ilişkin olarak ise ABD Savunma Bakanlığı bir açıklama yaparak iddiaları reddetti.

Pentagon Sözcüsü Adrian Rankine-Galloway, "Elimizde bu haberleri doğrulayacak bir bilgi yok" ifadesini kullandı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Fırat Nehri'nin doğusunda IŞİD kontrolündeki bölgedeki noktaların iki dalga halinde ABD füzeleri tarafından hedef alındığını öne sürdü.