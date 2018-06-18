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SANA: Koalisyon uçağı, Suriye ordusu mevzilerini bombaladı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.06.2018 01:48 | Son Güncelleme

Suriye resmi haber ajansı SANA, ABD öncülüğündeki koalisyona ait bir savaş uçağının Suriye ordusuna ait bir askeri mevziyi bombaladığını bildirdi.

SANA: Koalisyon uçağı, Suriye ordusu mevzilerini bombaladı

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