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SANA: Suriye’de askeri üsse füze saldırısı gerçekleştirildi

09.04.2018 04:59 | Son Güncelleme

Suriye resmi haber ajansı SANA, ülkenin merkezindeki Tayfur askeri üssüne füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. Doğu Guta'ya yönelik kimyasal saldırı iddialarının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Suriye rejiminin “bedel ödeyeceğini” söylemişti.

SANA: Suriye’de askeri üsse füze saldırısı gerçekleştirildi

Suriye resmi haber ajansı SANA, ülkenin merkezindeki Tayfur askeri üssüne füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. Doğu Guta'ya yönelik kimyasal saldırı iddialarının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Suriye rejiminin "bedel ödeyeceğini" söylemişti.

Ayrıntılar birazdan...

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