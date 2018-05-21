Sanal Gerçeklikle Daha Sağlıklı Yaşam

Bu, koşu bandında egzersiz yaparken televizyon izlemekten çok daha derin bir tecrübe. Bu tecrübede, sanal bir kişiyle yarıştığınız bir dünyaya gidiyorsunuz. Koşmak ve sınırlarınızı zorlamak için çok daha fazla motivasyona sahip oluyorsunuz. Ve güzel bir deneyim yaşıyorsunuz.

Blue Goji adlı firma, sanal gerçeklik teknolojisi kullanarak ‘Infinity’ koşu bandını yaratmış ve egzersiz yapmayı daha eğlenceli hale getirmiş.

Kemer, kullanıcıların düşmesini önlüyor. Blue Goji Pazarlama Direktörü Kyra Constam, sanal gerçekliğin aktif kullanımının kardiovasküler sağlığı desteklemenin yanısıra, sanal gerçeklik başlıklarıyla ilgili ortak bir sorunun çözülmesine de yardım ettiğini söylüyor.

Ve,

“Sanal gerçeklik deneyimlerinin çoğu mide bulantısına yol açar çünkü beyinde psikolojik olarak bir kopukluk meydana gelir. Bu da, oyunda hareket ederken, gerçek hayatta hareket etmemekten kaynaklanır. Oysa burada, hem koşu bandı üzerinde hem de sanal ortamda hareket ediyorsunuz. Sanal deneyime, hiçbir olumsuz etki olmadan dalıyorsunuz. Böylece mide bulantısı duygusu azalıyor” diyor.