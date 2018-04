Sandık güvenliği için #GüvenVer kampanyası

"Oy ve Ötesi Derneği", seçim kanununda yapılan değişikliklere karşı #GüvenVer kampanyası başlattı.Türkiye, 24 Haziran’da erken seçime gidiyor. Seçim konusunda en çok tartışılacak konulardan biri, sandık güvenliği. Aralarında "Oy ve Ötesi Derneği"nin de olduğu sivil toplum örgütleri, seçim güvenliği konusunda çalışmalarına başladı.

16 Nisan referandumu öncesi kurulan bağımsız yurttaş hareketi “Hayır ve Ötesi”, seçim güvenliği için kolları sıvayan platformlardan. Önceki gün bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Doğan Ergün, referandum dönemi ülke genelinde sandık güvenliği için binlerce kişiyle çalışma yürüttüklerini, 24 Haziran’da da benzer şekilde çalışacaklarını söylüyor. “Türkiye’nin her yerine ulaşamıyoruz ama koordineli olarak çalıştığımız siyasi partiler ve kitle örgütleri var” diyor.

30 Nisan’da kayıtlar başlıyor

16 Nisan referandumunda ölülere oy kullandırıldığını ortaya çıkardıklarını hatırlatan Ergün, “Bu sefer de benzer olaylar yaşanabilir. Üstelik şu an daha fazla baskı var” diye ekliyor. “Hayır ve Ötesi” tarafından 16 Nisan referandumu sonrası hazırlanan raporda, Şanlıurfa’da 31 Mart 2017 tarihinde hayatını kaybeden bir vatandaşa oy kullandırıldığı tespit edilmişti. Doğan Ergün, 30 Nisan itibariyle sandık gönüllüleri için kayıt almaya başlayacaklarını söylüyor. Ergün, akıllı telefonlara indirilebilen bir uygulama ile sandık görevlilerinden seçim günü an be an bilgi alabildiklerini, söz konusu uygulamayı 24 Haziran’da da kullanacaklarını dile getiriyor.