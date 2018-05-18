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Sandık sonuç tutanaklarında oy ve pusula sayısı bilgilerinin çıkarıldığı iddiaları ne kadar doğru?

18.05.2018 16:39 | Son Güncelleme

WhatsApp ve sosyal medya üzerinden yayılan bir gönderide, seçim sonuç tutanaklarda "yasaya aykırı" bazı değişiklikler yapıldığı yönünde dört maddelik iddialar yer alıyor. Ancak, YSK'nın açıkladığı son genelgeye göre, bu iddialar gerçeklik taşımıyor.

Sandık sonuç tutanaklarında oy ve pusula sayısı bilgilerinin çıkarıldığı iddiaları ne kadar doğru?

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve sosyal medya kanalları üzerinde paylaşılan bir gönderide, 24 Haziran milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde kullanılacak olan sandık sonuç tutanaklarında "kanuna aykırı" ve ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzeltilmesi için "baskı yaptığı" bazı değişiklikler yapıldığı iddia ediliyor.

Sandık eğitiminde olduğunu iddia eden bir kişi tarafından yazıldığı söylenen bu gönderide, tutanaktan bazı bölümlerin çıkarıldığı öne sürülüyor.

Oy sayım tutanaklarından çıkarıldığı iddia edilen bölümler ise şunlar:

  • Hazırlık sırasında sayımı yapılan boş zarf ve pusula sayıları
  • Sandığa ait seçmen listesinde olmadığı halde kanun gereği oy kullanan seçmen sayısı
  • Geçersiz sayılan zarf ve pusulalar ile hesaba katılmayan zarf ve pusulaların, geçersizlik veya hesaba katılmama nedenleri

  • Sandıktan çıkan zarf sayısı ile zarflardan çıkan oy pusulası sayısı

İddialar doğru mu?

Doğru değil.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 9 Mayıs 2018'te yayınladığı "İl, İlçe ve Geçici İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerini gösterir 139 sayılı Genelge"nin 18'inci sayfasında tutanakta yer alması gereken bilgiler sıralanıyor.

Bu bilgiler arasında, sandığa ait seçmen listesinde olmadığı halde kanun gereği oy kullanan seçmen sayısı, geçersiz sayılan zarf ve pusulalar geçersizlik veya hesaba katılmama nedenleri ile sandıktan çıkan zarf sayısı ile zarflardan çıkan oy pusulası sayısı da yer alıyor.

Aynı genelgede hazırlık sırasında sayımı yapılan boş oy pusulası ile zarfların sayısının ise tutanak defterine işlenmesi gerektiği ifade ediliyor.

Ayrıca, yine aynı genelgede doldurulacağı ifade edilen 86 örnek numaralı sandık sonuç tutanağında da iddiada çıkarıldığı belirtilen bilgilerin ekleneceği bölümlerin durduğu görülüyor.

TUTANAK

Tartışmanın kaynağı ne?

Söz konusu bilgilerin tutanaklardan çıkarıldığı yönündeki söylentiler, ilk olarak 16 Nisan 2017'deki anayasa değişikliği referandumu öncesinde ortaya atılmıştı.

O dönemde referandum için hazırlanan tutanaklarda gerçekten de bu bilgilerin ekleneceği alana yer verilmiyordu.

Ancak yayınlanan genelgeler kapsamında her sandığa dair bu bilgiler tutanak defterine işlenmişti.

Sandık sonuç tutanaklarında oy ve pusula sayısı bilgilerinin çıkarıldığı iddiaları ne kadar doğru?

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