Sandık sonuç tutanaklarında oy ve pusula sayısı bilgilerinin çıkarıldığı iddiaları ne kadar doğru?

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve sosyal medya kanalları üzerinde paylaşılan bir gönderide, 24 Haziran milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde kullanılacak olan sandık sonuç tutanaklarında "kanuna aykırı" ve ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzeltilmesi için "baskı yaptığı" bazı değişiklikler yapıldığı iddia ediliyor.

Sandık eğitiminde olduğunu iddia eden bir kişi tarafından yazıldığı söylenen bu gönderide, tutanaktan bazı bölümlerin çıkarıldığı öne sürülüyor.

Oy sayım tutanaklarından çıkarıldığı iddia edilen bölümler ise şunlar:

Hazırlık sırasında sayımı yapılan boş zarf ve pusula sayıları

Sandığa ait seçmen listesinde olmadığı halde kanun gereği oy kullanan seçmen sayısı

Geçersiz sayılan zarf ve pusulalar ile hesaba katılmayan zarf ve pusulaların, geçersizlik veya hesaba katılmama nedenleri

Sandıktan çıkan zarf sayısı ile zarflardan çıkan oy pusulası sayısı



İddialar doğru mu?

Doğru değil.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 9 Mayıs 2018'te yayınladığı "İl, İlçe ve Geçici İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerini gösterir 139 sayılı Genelge"nin 18'inci sayfasında tutanakta yer alması gereken bilgiler sıralanıyor.

Bu bilgiler arasında, sandığa ait seçmen listesinde olmadığı halde kanun gereği oy kullanan seçmen sayısı, geçersiz sayılan zarf ve pusulalar geçersizlik veya hesaba katılmama nedenleri ile sandıktan çıkan zarf sayısı ile zarflardan çıkan oy pusulası sayısı da yer alıyor.