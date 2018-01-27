Sapık çiftin yaptıkları kan dondurdu!

İngiltere'de yaşayan bir karı kocanın, genç bir kızı cinsel ilişki kölesi olarak kullandığı ortaya çıktı. Her ikisi de 42 yaşında olan çiftin, 14 yaşındaki kıza her gün cinsel istismarda bulunduğu belirtildi
14 YAŞINDAKİ KIZA DEHŞETİ YAŞATTILAR
Zorla alıkoyma ve tecavüzler 2016 yılının Ekim ayında başladı. O dönem kızın öğrenci ve 14 yaşında olduğu öğrenildi. Larry Dykes ve karısı Alicia'nın genç kıza 1 yıl boyunca tecavüz ettiği belirtilirken, mahkeme mağdurun ismini açıklamadı.
ADAM TECAVÜZ ETMİŞ, KARISI İZLEMİŞ
Webster Bölge Savcısı Ben Berkstresser, "Bu çiftin bu kızı cinsel ilişki kölesi olarak kullanıyordu." dedi. Adam kıza tecavüz ederken eşinin de bunu seyrettiği açıklandı. Olay, kızın bir arkadaşının polise ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı.
Savcı ikinci bir kurban olabileceğinden bahsederek çiftin tutuklandığını ve kefalet ücreti olarak 500 bin dolar belirlendiğini açıkladı.
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