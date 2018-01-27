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Sapık çiftin yaptıkları kan dondurdu!

DÜNYA HABERLERİ | 27.01.2018 09:10 | Son Güncelleme 5 saat önce

İngiltere bu korkunç haberle sarsıldı. İngiliz bir çift, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna 1 sene boyunca eve kapatıp seks kölesi olarak kullandı.

Sapık çiftin yaptıkları kan dondurdu!

İngiltere'de yaşayan bir karı kocanın, genç bir kızı cinsel ilişki kölesi olarak kullandığı ortaya çıktı. Her ikisi de 42 yaşında olan çiftin, 14 yaşındaki kıza her gün cinsel istismarda bulunduğu belirtildi

14 YAŞINDAKİ KIZA DEHŞETİ YAŞATTILAR

Zorla alıkoyma ve tecavüzler 2016 yılının Ekim ayında başladı. O dönem kızın öğrenci ve 14 yaşında olduğu öğrenildi. Larry Dykes ve karısı Alicia'nın genç kıza 1 yıl boyunca tecavüz ettiği belirtilirken, mahkeme mağdurun ismini açıklamadı.

ADAM TECAVÜZ ETMİŞ, KARISI İZLEMİŞ

Webster Bölge Savcısı Ben Berkstresser, "Bu çiftin bu kızı cinsel ilişki kölesi olarak kullanıyordu." dedi. Adam kıza tecavüz ederken eşinin de bunu seyrettiği açıklandı. Olay, kızın bir arkadaşının polise ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı.

Savcı ikinci bir kurban olabileceğinden bahsederek çiftin tutuklandığını ve kefalet ücreti olarak 500 bin dolar belirlendiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere cinsel istismar

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Adalete bak be,, elin kızını 1 yıl kapat,, her türlü fantazine alet et, 500bin dolar ile kurtu,,, hani neredesiniz gelişmiş ülke yalakaları,,, sahneye alalım sizi,, aha özendiğiniz ülkelerin adaleti
ne kefalet bedeli bunlara be! 3 kuruş bile etmezler. dünyanın çivisi çıktı. allah evlatlarımızı korusun
Demek ki sapkın davranışlı yaratıklar her ülkede var. Biz de ak kaşık değiliz hani... Çocuk istismarları ve tacizlerinde, tarikat kurumları sayesinde başa çekeriz. Ceza talebi az diyenler, bizdeki cezaları biliyor mu?
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