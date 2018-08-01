Sapık lise öğretmeninin cep telefonundan çıkanlar şoke etti!

Virjinya'da bir lisede öğretmenlik yapan 57 yaşındaki Richard Wellbeloved-Stone çocuk pornosu kaydetmek suçlamasıyla 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2012 -2014 yılları arasında öğrencilerinin yüzden fazla uygunsuz fotoğrafını çeken sapık öğretmenin telefonundan çıkanlar şok etkisi yarattı.
Öğrencilerinin fotoğraflarını gizli kamera kamerayla çeken sapık öğretmenin telefonunda 100'den fazla etekaltı fotoğrafı bulundu.
SINIFTA MASTÜRBASYON YAPTI
Öğretmenin ayrıca sınıfta yalnız kaldığı sırada mastürbasyon yaparken fotoğrafları da çıktı.
Olayın ardından fotoğrafları olduğu saptanan öğrencilerin velilerine özür maile atan okul yönetimi işin takipçisi olacaklarını açıkladı.
2017'DE TUTUKLANMIŞTI
Sapık öğretmen 2017'nin Eylül ayında tutuklanmış ve suçlarını itiraf etmişti. Wellbeloved ifadesi sırasında bir çocuğa oral seks yaptığını da itiraf etmişti.
İtiraf üzerine bilgisayarı siber polisler tarafından incelenen adamın bilgisayarında sayısız çocuk pornosu çıkmıştı.
Cep telefonu da incelemeye alınan sapık öğretmenin telefonunda küçük kızların eğilirken ve cinsel organına odaklanmış fotoğrafları çıkarıldı.
Öğretmenin özellikle iki kız öğrenciye taktığı ve fotoğrafların onlar üzerine yoğunlaştığı belirtildi.
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