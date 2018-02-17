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Saraybosna Orhan Pamuk'a fahri vatandaşlık vermekten vazgeçti

17.02.2018 01:01 | Son Güncelleme

Saraybosna belediyesi, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'a "fahri vatandaşlık" verme kararını geri çekti.

Saraybosna Orhan Pamuk'a fahri vatandaşlık vermekten vazgeçti

Muhalefet, kararın arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisinden duyulan korkunun olduğunu iddia etti.Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna, Nobel edebiyat ödüllü Türk yazar Orhan Pamuk'a "fahri vatandaşlık" verme planından vazgeçti. Söz konusu onursal ödülün verilmesiyle yetkili olan, Saraybosna Belediyesi bünyesindeki komite, daha önce verdiği kararı iptal etti. Önceden 7 komite üyesinin oy birliğiyle kabul edilen kararın iptaliyle ilgili Komite tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Muhalefet, kararın arka planında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası tepkisinden duyulan endişenin olduğunu savundu. Muhalefette yer alan sosyal liberal Bizim Partimiz (Nasa Stranke) üyesi siyasetçi Samir Fazliç, AFP'ye yaptığı açıklamada, yapılan ikinci oylamada dört üyenin "hayır" oyu kullandığını belirtti. Fazliç, ikinci oylamadaki tutumun "Pamuk'un Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlediği siyasete muhalif tavrı" ve "Erdoğan korkusu" olduğunu savundu.

Muhalefette yer alan Sosyal Demokrat Parti ise, bir açıklama yayınlayarak kararı "köle ruhlu siyaset" ifadesiyle eleştirdi.

"Talimat almadım"

Saraybosna Belediyesi, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Bekir İzetbegoviç'in lideri olduğu Demokratik Eylem Partisi (SDA) tarafından yönetiliyor. AFP, Saraybosna Belediye Başkanı Abdullah Skaka'nın kendisine iletilen soruları yanıtlamadığını bildirdi. Komitenin SDA'lı başkanı Velija Katica ise, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "nasıl oy kullanacağıyla ilgili talimat almadığını" söyledi.

Savaş dönemi Saraybosnasıyla ilgili bir film senaryosu yazdığı belirtilen Pamuk, söz konusu fahri vatandaşlık ödülüne Saraybosna'daki yerel bir kitabevi tarafından aday gösterilmişti. Kitabevinin müdürü Demir Uzunoviç, komitenin Pamuk'un "Saraybosna için yeterince önemli olmadığını" düşündüğünü söyledi. Yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada kararın gerçek nedenini "hala bilmediklerini" söyleyen Uzunoviç, "Pamuk'un kent için yeterince önemli olmadığını söylemek anlaşılabilir bir gerekçe değil. Bu argüman tamamıyla absürd" şeklinde konuştu.

Uluslararası Yazarlar Derneği PEN'in Bosna şubesinin de Pamuk'a "samimi özürlerini" ilettiği bildirildi.

Bosna'da 1995'te sona eren savaştan bu yana Türkiye, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) vasıtasıyla Bosna'ya 800 proje kapsamında yaklaşık 240 milyon euro yatırım yaptı. Bu projelerin arasında camiler, okullar ve Osmanlı döneminden kalma eserlerin rekonstrüksiyonu da yer aldı. Bekir İzetbegoviç, Mayıs 2016'da Recep Tayyip Erdoğan'ın kızının düğününe katılmıştı.

AFP/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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