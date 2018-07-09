Saraybosna’da Serebrenitza Katliamı'nın 23. Yılında Hüzünlü Tören

Saraybosna'da yüzlerce kişi, Serebrenitza Katliamı'nda yaşamını kaybeden 35 kişinin toprağa defin törenine katıldı.
Toplu mezarlardan çıkarılan ve DNA testleri sonucu kimlikleri belirlenebilen 35 erkek ve çocuğun naaşları, katliamın 23. yıldönümünde, daha önce kimliği belirlenebilen diğer 6575 kurbanın yanına gömüldü.
Tabutlar mezarlığa götürülürken, yüzlerce kişi tabutların üzerine çiçekler bıraktı. Cenaze arabası Bosna Cumhurbaşkanlığı önünde saygı duruşu yapmak isteyenler için bir müddet bekletildi.
11 Temmuz 1995'te, Serebrenitza kasabasında 8 binden fazla erkek ve erkek çocuğu katledilerek toplu mezarlara gömüldü. Serebrenitza, Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana gördüğü en büyük katliam oldu.
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