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Sarkisyan’dan Sürpriz Karar

23.04.2018 16:34 | Son Güncelleme

Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, anayasa reformuyla yapılan değişiklikle yeniden Başbakan olarak göreve gelmişken, 10 gündür devam eden gösteriler sonrasında istifa etti

Sarkisyan’dan Sürpriz Karar

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan, hükümet karşıtı protestolar sürerken bugün aniden istifa etti.

İstifa haberinin duyulmasının ardından başkent Erivan’da, halk kutlamalar için sokaklara döküldü.

Yeni Başbakan Sarkisyan istifasını web sitesinden duyurdu. Erivan’da eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın başbakanlık görevine getirilmesine karşı 10 gündür protestolar düzenleniyordu. Sarkisyan’ın başbakanlığı cumhurbaşkanının yetkilerini kısıp başbakana daha geniş yetkiler veren yeni anayasal sisteme geçişin parçasıydı.

Muhalefet, referandumla yapılan bu değişikliği Sarkisyan’ın iktidarda kalmaya devam etme girişimi olarak görüyor. Sarkisyan, 2008’den bu yana yürüttüğü cumhurbaşkanlığını görev süresi dolduğu için geçen Mart ayında bırakmak zorunda kalmıştı. Onun yerine eski Başbakan Armen Sarkisyan seçilmişti.

Binlerce hükümet karşıtı protestocu 13 Nisan’dan bu yana başkent sokaklarında gösteriler düzenliyor. Dünkü gösteriye 50 bin civarında kişi katıldı.

Protestolara liderlik eden bir muhalif dün başbakanla görüşmesinden sonra tutuklanmıştı, bugün ise serbest bırakıldı.

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