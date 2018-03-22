Sarkozy: 'Kaddafi' iddiası asılsız, hayatım cehenneme döndü

Le Figaro gazetesi, Perşembe günü Sarkozy'nin mahkemedeki ifadesi olduğunu söylediği bir metin yayımladı.

Sarkozy döneminde bakanlık yapan, yakın arkadaşı Brice Hortefeux'nün de polis tarafından Salı günü sorgulandığı gelen bilgiler arasında.

Fransız Le Figaro gazetesinin haberine göre Sarkozy, "Elle tutulur bir kanıt olmadan suçlanıyorum" dedi.

Bu metne göre Sarkozy, kendisine yönelik suçlamaların "ciddi" olduğunun farkında olduğunu söyledi ancak bunları "iftira" olarak nitelendirdi ve Kaddafi'nin bu iddiayı ilk ortaya attığı tarih olan 11 Mart 2011'den beri bunların hayatını "cehenneme çevirdiğini" kaydetti.

2007'de Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Nicolas Sarkozy, 2012 yılındaki seçimlerde ise Sosyalist aday François Hollande'a yenilmişti.

Sarkozy'ye yönelik suçlamalar neler?

Fransa'da 2013 yılında, Sarkozy'nin seçim kampanyası için Muammer Kaddafi'den milyonlarca euro mali kaynak aldığına ilişkin iddialar üzerine soruştırma başlatıldı.

İddiaları, Fransa ve Lübnan asıllı iş insanı Ziad Takieddine ve diğer bazı Kaddafi yönetiminden yetkililer gündeme getirmişti.

Ziad Takieddine, Fransız haber sitesi Mediaport'a 2016 yılında verdiği bir röportajda, 2006-2007 yılında Sarkozy'ye ve özel kalem müdürü Claude Guéant'a 200 ve 500 euroluk banknot dolu üç valiz teslim ettiğini söyledi.

Takieddine paranın Kaddafi'den geldiğini ve toplamda 5 milyon euroyu (24 milyon Türk Lirası) bulduğunu belirtti.