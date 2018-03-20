Sarkozy usulsüzlük suçlamasıyla gözaltına alındı

Sarkozy, Kaddafi rejiminden yasa dışı finansman sağlamakla suçlanıyor.Reuters'in Fransız yetkililere dayandırdığı haberine göre, Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy bu sabah saatlerinde hakkındaki bir soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Sarkozy'nin 2007 yılında seçim kampanyasının finansmanında usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Usulsüzlük suçlamasının partiye Libya'dan yapılan bağışlarla ilgisi bulunuyor. AFP'nin haberinde, Fransa'nın Nanterre kentinde gözaltına alınan Fransa Eski Cumhurbaşkanı'nın yolsuzlukla mücadele ekipleri tarafından sorgulandığı belirtildi.

Sarkozy, 2007 yılındaki seçim kampanyasını, Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'den gelen yasa dışı mali destekle finanse ettiği iddiasından ötürü ilk kez sorgulanıyor. Savcılık henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

AFP,dpa,rtr/BÖ,CÖ

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