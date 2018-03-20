Sarkozy usulsüzlük suçlamasıyla gözaltına alındı

Sarkozy, Kaddafi rejiminden yasa dışı finansman sağlamakla suçlanıyor.Reuters'in Fransız yetkililere dayandırdığı haberine göre, Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy bu sabah saatlerinde hakkındaki bir soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Sarkozy'nin 2007 yılında seçim kampanyasının finansmanında usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.
Usulsüzlük suçlamasının partiye Libya'dan yapılan bağışlarla ilgisi bulunuyor. AFP'nin haberinde, Fransa'nın Nanterre kentinde gözaltına alınan Fransa Eski Cumhurbaşkanı'nın yolsuzlukla mücadele ekipleri tarafından sorgulandığı belirtildi.
Sarkozy, 2007 yılındaki seçim kampanyasını, Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'den gelen yasa dışı mali destekle finanse ettiği iddiasından ötürü ilk kez sorgulanıyor. Savcılık henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.
AFP,dpa,rtr/BÖ,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
Otomobil içinde fuhuş yaparken basıldılar!
Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!
ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü
AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası
ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!
Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!
AK Partili Bakan'a protesto şoku! Konvoyun önünü kestiler...
Çin grup ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Hostes ve pilotlar...
Ona bakan bir daha bakıyor! İşte dünyanın en ateşli hemşiresi
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Okuyucu Yorumları 0 yorum