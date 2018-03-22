Sarkozy, yargının iftirasına uğradığını savundu.Fransa'da 2007 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminin finansmanında usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla gözaltında ifadesi alınan Nicolas Sarkozy , Le Figaro gazetesine konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hakkındaki soruşturma başlatılmasına neden olan suçlamaları destekleyecek "somut bir delil" bulunmadığını söyleyen Sarkozy, yargının "iftirasına" uğradığını savundu. Sarkozy, Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin hakkındaki söz konusu iddiaları ortaya attığı 2011 yılından bu yana "hayatının cehenneme çevrildiğini" ifade etti.

Sarkozy, "Hiçbir somut delil olmadan, sadece Sayın Kaddafi'nin, oğlunun, yeğeninin, kuzeninin, sözcüsünün ve eski başbakanının yaptığı açıklamalar nedeniyle suçlanıyorum" dedi.

Fransa Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, 2007 yılındaki seçim kampanyasında Libya lideri Muammer Kadafi'den bağış yoluyla yasa dışı finansman sağladığı suçlamasıyla iki gün önce gözaltına alınmıştı. Sarkozy, sorgusunun tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştı. Sarkozy'nin Libya yönetiminden seçim kampanyası için 50 milyon euro tutarında destek sağladığı iddia ediliyor.

AFP,dpa/BÖ,CÖ

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