Sarraf Davasında Hakimin Kafasını Karıştıran Sorular

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde süren Rıza Sarraf davasında yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın 11 Nisan'da yapılacağı belirtilen karar duruşmasını erteleyen Hakim Richard Berman, savcılık ve savunma avukatlarından bazı sorularını yanıtlamasını istedi.
Hakim Berman, Atilla’nın savunma avukatlarına şu soruları sordu:
Mehmet Hakan Atilla ABD’ye kariyeri boyunca kaç defa geldi? Kaç defa ABD Maliye Bakanlığı yetkilileriyle görüştü? Atilla’ya bu ziyaretlerinde herhangi bir Türk yetkili eşlik etti mi?
Atilla’nın Türk avukatı kim? Adı ne? Hangi kurum adına çalışıyor? Bu avukat Rıza Sarraf’ı da temsil etti mi?
Süleyman Aslan Halkbank’ta kaç yıl, ne gibi görevlerde bulundu?
Atilla’nın Türk avukatının 26 Mart’ta Amerikan Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği mektubun kopyasını sunar mısınız?
Atilla’nın alacağı cezayla ilgili sunduğunuz başvuru dilekçesinde başka ülkenin hukuki çıkarlarından mı bahsediyorsunuz, amaçladığınız neydi?
Hakim Berman, savcılıktan da şu soruların yanıtlarını istedi:
Atilla davasının konusu olan yaptırımlar sona erdi mi? Eğer öyleyse neden? Ne zaman bitti? Açıklar mısınız?
Savcılığın öne sürdüğü, Atilla davasının da ana konusu olan yaptırım delme, kaçakçılık plandan başlıca mali çıkar sağlayanlar kimlerdir? Nasıl fayda sağlamışlardır?
Duruşmayı 11 Nisan’dan 7 Mayıs’a erteleyen Hakim Berman, Atilla’nın savunma avukatları ve savcılığa hitaben gönderdiği yazılı emrinde, sorularının acilen yanıtlanmasını istedi.
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