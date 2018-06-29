Sarraf Davasının Hakimi Sessizliğini Bozdu

Rıza Sarraf davasının hakimi Richard Berman hala devam eden soruşturma ve dava sürecinde mahkeme dışında ilk kez sessizliğini bozdu. New York Güney Bölgesi Federal Hakimi Berman, Amerikan Court News haber sitesi muhabiri Adam Klasfeld’in dava süreciyle ilgili çeşitli sorularını yanıtladı.

75 yaşındaki Hakim Berman’ı Sarraf davasında en çok şaşırtan şeyi, Rıza Sarraf’ın arabulucu hukuk danışmanı olarak savunma ekibinde yer verdiği ve daha önce birlikte çalıştığı eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani’nin yıllar sonra değişen tavrı olmuş. Berman, Giuliani’nin Sarraf davasında üstlendiği rol karşısında çok büyük bir şaşkınlık yaşamış.

Röportajda, geçmişte Giuliani’yle birlikte profesyonel olarak yollarının kesiştiğini ifade eden Berman, “Giuliani’nin Başkan Trump’la Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında, açılmış bir federal ceza davasını sonlandırmak için eşi görülmemiş bir çaba harcayarak arada gidip gelmiş olması, bu iş için aktif olarak çalışması beni hala şaşırtıyor. Hala düşündükçe şaşkınlık yaşıyorum” dedi.