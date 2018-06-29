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Sarraf Davasının Hakimi Sessizliğini Bozdu

29.06.2018 23:12 | Son Güncelleme

Richard Berman’ı Sarraf davasında en çok şaşırtan şeyi, Rıza Sarraf’ın arabulucu hukuk danışmanı olarak savunma ekibinde yer verdiği ve daha önce birlikte çalıştığı eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani’nin yıllar sonra değişen tavrı olmuş. Berman, Giuliani’nin Sarraf davasında üstlendiği rol karşısında çok büyük bir şaşkınlık yaşamış

Sarraf Davasının Hakimi Sessizliğini Bozdu

Rıza Sarraf davasının hakimi Richard Berman hala devam eden soruşturma ve dava sürecinde mahkeme dışında ilk kez sessizliğini bozdu. New York Güney Bölgesi Federal Hakimi Berman, Amerikan Court News haber sitesi muhabiri Adam Klasfeld’in dava süreciyle ilgili çeşitli sorularını yanıtladı.

75 yaşındaki Hakim Berman’ı Sarraf davasında en çok şaşırtan şeyi, Rıza Sarraf’ın arabulucu hukuk danışmanı olarak savunma ekibinde yer verdiği ve daha önce birlikte çalıştığı eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani’nin yıllar sonra değişen tavrı olmuş. Berman, Giuliani’nin Sarraf davasında üstlendiği rol karşısında çok büyük bir şaşkınlık yaşamış.

Röportajda, geçmişte Giuliani’yle birlikte profesyonel olarak yollarının kesiştiğini ifade eden Berman, “Giuliani’nin Başkan Trump’la Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında, açılmış bir federal ceza davasını sonlandırmak için eşi görülmemiş bir çaba harcayarak arada gidip gelmiş olması, bu iş için aktif olarak çalışması beni hala şaşırtıyor. Hala düşündükçe şaşkınlık yaşıyorum” dedi.

“İran yardım edeceklerdi”

Hakim Berman, Giuliani’nin üstlendiği görevde başarılı olması durumunda Trump ve Erdoğan’la birlikte İran’a çok önemli bir yardımı olabileceğini belirterek, “İddiaların kalbinde ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delme suçu vardı ismini belirttiğim birileri de davanın odağındaki İran’a fayda sağlayacak girişimlerde bulunuyordu. Bunlar aklıma gelince hala başımı döndürüyor” diye konuştu.

Berman, 11 Eylül terör saldırısı sonrasında New York Belediye Başkanı olarak görev yapan ve teröre karşı verdiği mücadeleyle takdir kazanan Giuliani’nin, eski Giuliani olmadığını savundu, Sarraf davasında arabulucu bir rol üstlenmesini de daha önce yaptıklarından farklı olarak “Bunun ne kadar tuhaf bir durum olduğunu ifade etmek istedim” diye konuştu.

“Türkiye’ye gitmem”

Hakim Berman, Klasfeld’in Türkiye ile ilgili sorularını da yanıtladı. Türkiye’de o dönem oldukça bilinen bir hukuk firmasının sempozyumuna katıldığını belirten, Berman, çok sayıda seçkin katılımcıyla Türkiye’de hukukun üstünlüğü konuştuklarını belirtti.Türkiye’ye tekrar gidecek misiniz? Sorusunu da, “Yeniden gitmem mümkün değil” diye yanıtladı.

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