Sarraf ve Atilla’nın Dava Kayıtlarında Yeni Gizli Dosya

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde görülen Rıza Sarraf ve eski Halkbank Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla dava kayıtlarına gizlilik kararı olan yeni bir dosya daha eklendi.

Geçtiğimiz hafta dava kayıt sırasına 495 sıra numarasıyla giren yeni dosyaya gizlilik kararı konuldu.

New York Güney Bölgesi Federal Hakimi Richard Berman’ın onayıyla kayıtlara konulan gizli belgenin, Atilla veya Sarraf’ın savunma avukatları tarafından mı yoksa savcılık tarafından mı konulduğu bilinemiyor.

Sarraf’ın itiraflarından sonra yeni bir iddianame mi?

İki yıldır New York’ta tutuklu olarak yargılanan Sarraf, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’yla uzlaşmış ve savcılara bazı itiraflarda bulunmuştu.

Sarraf, Atilla’nın jürili duruşmalarında tanık olarak katılıp, çok önemli itiraflarda bulunmuştu. Sarraf’ın, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmek için kurduğu uluslararası suç şebekesinde birlikte çalıştığı bazı önemli isimleri savcılığa açıkladığı iddia edilmişti.

Sarraf’ın savcılığa yaptığı itiraflar sonrasında bazı verdiği isimlerle ilgili yeni bir iddianamenin hazırlanıp dava dosyasına ekleneceği yönünde bir çok iddia öne sürülmüştü.