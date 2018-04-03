Sarraf’ın Cinsel Taciz Davasında Duruşma Mayıs’ta

Rıza Sarraf’ın, koğuş arkadaşı Faozi Jaber’in cinsel tacize uğradığı iddiasıyla açtığı davanın düşmesi talebiyle yaptığı başvuru, 22 Mayıs’ta New York’ta yapılacak duruşmada karara bağlanacak. Daha önce 13 Nisan’da yapılacağı açıklanan duruşma, Sarraf ve davacı Jaber’in avukatlarının aralarında anlaşmaları sonrasında 22 Mayıs tarihine ertelendi. Sarraf’ın yeni avukatı Robert Anello ile Jaber’in avukatı Alexei Schacht arasında yapılan mutabakata göre taraflar duruşma öncesinde davayla ilgili yazılı başvurularını 4 ve 18 Mayıs tarihlerinde yapacak. 22 Mayıs’ta yapılacak duruşmada da Sarraf’ın duruşmanın düşürülmesi için yaptığı başvuru karara bağlanacak. Sarraf, geçtiğimiz ay avukatı aracılığıyla hakkında cinsel taciz ve tecavüz iddiasıyla açılan davanın düşürülmesi için başvuruda bulunmuştu. Sarraf’ın avukatı mahkemeye sunduğu dilekçede davanın düşmesini talep etmiş, tecavüz ve cinsel taciz iddiasıyla açılan davanın arkasında Türk hükümetinin olabileceğine işaret etmişti. Sarraf’ın kendisine tecavüz edip defalarca cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açan eski koğuş arkadaşı 62 yaşındaki Arap asıllı Fildişi Sahilli vatandaşı Faozi Jaber’in avukatı Alexi Schacht,Anello’nun savunmasında dolaylı olarak suçladığı Türk hükümetiyle ilgili iddialarına cevap vermişti.

Jaber’in avukatı Schacht, hukuk haber sitesi ‘Courthouse News Service’e yaptığı açıklamada, Türkiye ve Türk hükümetiyle hiç bir bağlantılarının olmadığını savunmuş, “Müvekkilimin ya da benim Türkiye ve Türk hükümetiyle hiç bir bağlantımız yok. Bu iddiaları haklı kılacak hiç bir kanıtı da yok. Bunlar iftira. Müvekkilim, hapiste başka bir mahkum tarafından tecavüze uğramayı hak etmedi. Bu dava işlenen bir suçla alakalı. Müvekkilim Jaber sadece adalet arıyor” diye konuşmuştu. Sarraf’ın yeni avukatından suçlamalar Sarraf’ın avukatı Anello, Jaber’in, Sarraf aleyhine açtığı cinsel istismar ve tecavüz iddiasıyla açtığı davanın hiçbir temele dayanmayan hayal ürünü olduğu belirtmişti. Avukat Anello Türk hükümetinin, sistematik şekilde Sarraf’ı korkutmak, itibarsızlaştırmak ve tanıklıktan vazgeçirmek gibi bir dizi girişimde bulunduğunu öne sürmüştü. “Türk hükümeti Sarraf’ın neleri itiraf edebileceğini tahmin ediyordu” Avukat Anello, Sarraf’ın savunma dilekçesinde şu ifadelere yer vermişti: “Sarraf, duruşmalarda birçok riski göze alarak savcılık adına tanıklık yaptı. Sarraf’ın tanıklığıyla Türkiye’de birçok üst düzey kişi suçlandı. Bu süreç öncesinde kaldığı cezaevinde itirafçı olması nedeniyle bıçakla saldırıya uğradı. Tüm ölüm tehditlerine rağmen tanıklıktan vazgeçmedi. Türkiye, Sarraf’ın neler konuşabileceğini tahmin ederek onun bu itiraflarını engellemek için defalarca çeşitli girişiminde bulundu. Türk hükümeti Sarraf’ı itirafçı olmaktan caydırabilmek sistematik olarak birçok saldırı düzenledi. Türk hükümeti Sarraf’ı itibarsızlaştırıldı, cezalandırıldı, birçok çalışanı ve arkadaşları tutuklandı. Sarraf ve akrabalarının mallarına el konuldu.”