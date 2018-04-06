Sarraf'ın rüşvet verdiği gardiyan tutuklandı

Mahkeme belgelerindeki suçlamalara göre, Sarraf'ın avukatı gardiyana en az 45 bin dolar ödedi.İran, Türkiye ve Makedonya vatandaşı Rıza Sarraf'ın New York'taki bir cezaevindeyken rüşvet verdiğini itiraf ettiği ABD'li gardiyan Perşembe günü tutuklandı.

Mahkeme belgelerindeki suçlamalarda, Manhattan'daki federal cezaevinde 2012 yılından beri gardiyanlık yapan Victor Casado'nun, Sarraf'ın avukatından 45 bin ile 50 bin dolar arasında rüşvet aldığı iddia edildi. ABD'li savcılar, Casado'nun rüşvet karşılığında Sarraf'a alkol, cep telefonu, C vitamini, ağrı kesici ve bazı gıda ürünleri gibi kaçak mallar temin ettiğini öne sürdü. Alkolün, plastik su şişelerinde içeri sokulduğu öne sürüldü.

Savcılar mahkeme belgelerinde, söz konusu avukatın adını açıklamadı. Ancak Sarraf'ın ABD'li avukatlarından Benjamin Brafman, bahsi geçen avukatın Türk vatandaşı bir kadın olduğunu ve müvekkilini Manhattan'daki cezaevinde ziyaret ettiğini, daha sonra da Türkiye'ye döndüğünü belirtti.

Brafman, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD'li avukatların hiçbirinin bu olaydan haberdar olmadığını ve herhangi bir dahli bulunmadığını öne sürdü.