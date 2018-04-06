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Sarraf'ın rüşvet verdiği gardiyan tutuklandı

06.04.2018 09:18 | Son Güncelleme

ABD'nin İran yaptırımlarını delme suçundan hapse giren Rıza Sarraf'ın cezaevinde rüşvet verdiği gardiyan tutuklandı.

Sarraf'ın rüşvet verdiği gardiyan tutuklandı

Mahkeme belgelerindeki suçlamalara göre, Sarraf'ın avukatı gardiyana en az 45 bin dolar ödedi.İran, Türkiye ve Makedonya vatandaşı Rıza Sarraf'ın New York'taki bir cezaevindeyken rüşvet verdiğini itiraf ettiği ABD'li gardiyan Perşembe günü tutuklandı.

Mahkeme belgelerindeki suçlamalarda, Manhattan'daki federal cezaevinde 2012 yılından beri gardiyanlık yapan Victor Casado'nun, Sarraf'ın avukatından 45 bin ile 50 bin dolar arasında rüşvet aldığı iddia edildi. ABD'li savcılar, Casado'nun rüşvet karşılığında Sarraf'a alkol, cep telefonu, C vitamini, ağrı kesici ve bazı gıda ürünleri gibi kaçak mallar temin ettiğini öne sürdü. Alkolün, plastik su şişelerinde içeri sokulduğu öne sürüldü.

Savcılar mahkeme belgelerinde, söz konusu avukatın adını açıklamadı. Ancak Sarraf'ın ABD'li avukatlarından Benjamin Brafman, bahsi geçen avukatın Türk vatandaşı bir kadın olduğunu ve müvekkilini Manhattan'daki cezaevinde ziyaret ettiğini, daha sonra da Türkiye'ye döndüğünü belirtti.

Brafman, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD'li avukatların hiçbirinin bu olaydan haberdar olmadığını ve herhangi bir dahli bulunmadığını öne sürdü.

Mahkeme belgelerine göre, Aralık 2016 ve Nisan 2017 tarihleri arasında ABD'ye ziyaretler gerçekleştiren Türk avukata Türkiye'den Western Union aracılığıyla 200 bin doları aşkın para gönderildi. Avukatın, 2016 ortaları ile Ağustos 2017 arasındaki bir dönemde de birkaç hafta New York'ta kaldığı belirtildi.

Rüşveti de itiraf etmişti

Sarraf, ABD'de yargılandığı davada İran yaptırımlarının delinmesine yardımcı olduğu yönündeki suçlamaları Kasım 2017'de kabul ederek savcılık makamı lehine tanık olarak ifade vermeye başlamıştı.

Sarraf, geçen Aralık ayı başındaki bir duruşmada, cezaevindeyken bir gardiyana rüşvet verdiğini itiraf etmişti. Sarraf, ödediği 45 bin dolarlık rüşvet karşılığında gardiyanın telefonunu kullandığını ve alkol temin ettiğini söylemişti. Sarraf, parayı ise kimliğini açıklamadığı bir Türk avukatından aldığını belirtmişti.

Rüşvet aldığı için tutuklanan ve 20 yıla kadar varan hapis cezası alabileceği belirtilen 35 yaşındaki Casado için 200 bin dolar kefalet ücreti belirlendi.

Sarraf'ın tanıklık yaptığı İran yaptırımları davasında geçen Çarşamba günü savcılık, Halkbank eski yöneticisi Mehmet Hakan Atilla’nın en az 15 yıl 8 ay hapsini istemişti. Mahkeme, nihai kararını 11 Nisan'da açıklayacak.

DW,rtr,AP/CÖ,HS

Deutsche Welle Türkçe

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