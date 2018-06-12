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Şaşırtan araştırma: AB vatandaşlarının evleri 'aşırı kalabalık'

DÜNYA HABERLERİ  | 12.06.2018 14:18 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının yüzde 16,6'sı aile üyelerinin sayısına göre oda sayısının yetersiz olduğu evlerde kalıyor.

Şaşırtan araştırma: AB vatandaşlarının evleri 'aşırı kalabalık'

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) 2016 verilerine göre, AB vatandaşlarının yüzde 16,6'sının evi "aşırı kalabalık" durumda. Bu, evlerde birey sayısına göre yeterli oda bulunmadığı anlamına geliyor.

Bu sorunda yüzde 48,4 ile listenin başında Romanya yer alırken, onu yüzde 43,2 ile Letonya, yüzde 42,5 ile Bulgaristan, yüzde 41,1 ile Hırvatistan, yüzde 40,4 ile Polonya ve yüzde 37,9 ile Slovakya takip ediyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), yüzde 2,4 ile en düşük orana sahip. GKRY'inin ardından listede yüzde 2,9 ile Malta, yüzde 3,2 ile İrlanda, yüzde 3,7 ile Belçika ve yüzde 4 ile Hollanda bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
araştırma vrupa birliği AB aşırı Kalabalık vatandaş Eurostat

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