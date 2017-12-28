Şaşırtıcı sayılarla 2017

Geride bırakmaya hazırlandığımız bir yılda yaşanan olayları anlamanın bir yolu da önemli bazı sayıları mercek altına almak.

Bu nedenle de, duyduğunuzda sizi şaşırtması muhtemel bazı sayılarla bu yılın resmini çekmek istedik:

37 bin 993

ABD önderliğindeki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) karşıtı koalisyonunun Ocak ile Ekim ayları arasında Irak ve Suriye'ye bıraktığı bomba sayısı.

Rusya da iki ülkede sayısız hava operasyonu düzenledi ancak bunların sayısını açıklamadı.

Hava saldırılarında hem ABD hem de Rusya yönetiminin açıklamalarından çok daha fazla sivil kayıplar olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı.

Ancak bu saldırılar, IŞİD'in Suriye ve Irak'ta yıllardır elinde tuttuğu toprakların çok önemli bir kısmından çıkarılmasında önemli rol oynadı.

Dünyada en fazla yanardağa sahip ülke olan Endonezya'da aktif yanardağı sayısı.

Kasım ayında bunların en aktiflerinden biri olan Agung Dağı patladı, on binlerce kişi tahliye edildi.

1,7 milyon kişi

Ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakkındaki cinsel taciz iddialarının ortaya çıkmasının ardından başlatılan kampanya kapsamında Twitter'da #metoo (ben de) etiketi altında başlarından geçenleri anlatanların sayısı.