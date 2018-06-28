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Satürn'ün uydusu Enseladus'ta yaşam ihtimali arttı

28.06.2018 09:06 | Son Güncelleme

Bilim insanları Satürn'ün altıncı en büyük uydusu olan Enseladus'ta kompleks karbon bazlı moleküller buldu.

Satürn'ün uydusu Enseladus'ta yaşam ihtimali arttı

Bu yapılara daha önce yalnızca Dünya'da ve bazı meteorlarda rastlanmıştı.

Moleküllerin, uydunun merkezinde bulunan sıcak kayalar ile donmuş yüzeyin altında yer alan okyanusun etkileşimi sonucu oluştuğu tahmin ediliyor.

Bu başlı başına bir yaşam belirtisi olmasa da karbon temelli kompleks moleküllerin varlığı Enseladus'ta yaşamın var olma ihtimalini artırıyor.

Son bulgular, Cassini uzay aracından gelen veriler sayesinde ortaya çıktı.

ENSEDALUS'TA HAYAT VAR MI?

Araştırmayı yayınlayan Dr. Frank Postberg, "Bu büyük moleküller genellikle yüzlerce atomdan oluşuyor" diyor ve ekliyor:

"Böylesi moleküller ilk defa dünya dışında sudan oluşan bir gezegende görülüyor.

"Dünyada bu moleküller biyolojik olarak yaratılıyor ama Enseladus'takilerin başka şekilde ortaya çıkmış olma ihtimali de var.

"Bu moleküller hayatın var olması için bir şart. Fakat şu anda bunların biyolojik olarak mı yaratıldığını, uyduda prebiyotik bir kimyasal süreç veya yaşam olup olmadığını söyleyemeyiz."

YAŞAM İÇİN NEYE İHTİYAÇ VAR?

  • Sıvı haldeki su

  • Enerji

  • Karbondan oluşan organik bileşikler

  • Karbon, hidrojen, nitrojen, oksijen, fosfor ve sülfür gibi belli elementler

    • Enseladus'ta sülfür ve fosfor izine henüz rastlanmasa da geri kalan tüm maddeler uyduda bulunuyor.

    SIRADA NE VAR?

    Geçen yıl Eylül ayında görevini tamamlayan ve Satürn'ün atmosferine girerek yanan Cassini aracı, yaşam belirtilerini bulmak için tasarlanmamıştı.

    Uydunun uzaya fırlatıldığı dönemde bilim insanları Enseladus'tan uzaya fışkıran suların varlığını henüz keşfetmemişti.

    Cassini bunları Satürn sistemine girdikten sonra, ilk olarak 2005'te keşfetti.

    Şu an yer yüzünde bu tür moleküllerin biyolojik olarak yaratılıp yaratılmadığını tespit edecek teknolojiler bulunuyor.

    Dr. Postberg "Mantıklı olan bir sonraki adım, Enseladus'ta kısa süre içinde, bu göreve özel tasarlanmış bir araçla tekrar giderek orada hayat olup olmadığını tespit etmek" diyor.


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    Okuyucu Yorumları 2 yorum
    HERŞEY BULUNUYOR,ALLAH ORTADA YOK.BU DİN DENEN ŞEYİ İNSANOĞLUNA BELA EDENLERDE ALLAHI BULAMADI VE ACABA DEDİLER.DİN KİTAPLARININ İÇİNDE 10-15 AHLAK UYGULAMSINI ALIP GERİSİNİ ÇÖPE ATABİLİRSİNİZ.YADA JAPONLARIN İNANCI BUDİZM GİBİ AHLAKİ KURALLAR DAHA İYİ VE ONURLU.EN AZINDA TEMİZ VE ONURLU İNSAN OLURSUNUZ.BAKIN JAPONLARA İNANÇLARI YOK AMA DÜNYANIN EN ONURLU VE TEMİZ İNSANLARI.BİRDE ÇIKIP DEMEZLERMİ İNANÇSIZLAR CEHENEMMDE YANACAK DİYE ,GÜLESİM GELİYOR
    sen önce kendine bak ordan paha bic nasıl nefes alıp verdiğini bir düşün sen istediğin icinmi sanıyorsun bir gün gelecek o nefesini bile alamiyacaksin çünkü elinde değil allah sana akıl vermiş ama boşuna
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