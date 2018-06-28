Satürn'ün uydusu Enseladus'ta yaşam ihtimali arttı

Bu yapılara daha önce yalnızca Dünya'da ve bazı meteorlarda rastlanmıştı.

Moleküllerin, uydunun merkezinde bulunan sıcak kayalar ile donmuş yüzeyin altında yer alan okyanusun etkileşimi sonucu oluştuğu tahmin ediliyor.

Bu başlı başına bir yaşam belirtisi olmasa da karbon temelli kompleks moleküllerin varlığı Enseladus'ta yaşamın var olma ihtimalini artırıyor.

Son bulgular, Cassini uzay aracından gelen veriler sayesinde ortaya çıktı.

ENSEDALUS'TA HAYAT VAR MI?

Araştırmayı yayınlayan Dr. Frank Postberg, "Bu büyük moleküller genellikle yüzlerce atomdan oluşuyor" diyor ve ekliyor:

"Böylesi moleküller ilk defa dünya dışında sudan oluşan bir gezegende görülüyor.

"Dünyada bu moleküller biyolojik olarak yaratılıyor ama Enseladus'takilerin başka şekilde ortaya çıkmış olma ihtimali de var.

"Bu moleküller hayatın var olması için bir şart. Fakat şu anda bunların biyolojik olarak mı yaratıldığını, uyduda prebiyotik bir kimyasal süreç veya yaşam olup olmadığını söyleyemeyiz."

YAŞAM İÇİN NEYE İHTİYAÇ VAR?