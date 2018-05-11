Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Dünyanın gözü son günlerde İsrail-Suriye ve İran arasında hiç durmadan yükselen gerginliğe odaklanmış durumda. Suriye topraklarından İsrail’e 20 roket atılmasının ardından, İsrail jetlerinin Suriye üzerinde gerçekleştirdikleri operasyonda “düzinelerce” hedefin vurulduğu açıklandı. Hedeflerin çoğunluğunun İran’a bağlı güçler olduğu açıklansa da Suriye’ye ait radar ve hava savunma sistemlerinin de vurulduğu gelen bilgiler arasındaydı.

Sözcü'den Enis Başak'ın haberine göre; İsrail ordusu operasyona ait görüntüleri resmi Twitter hesabından paylaştı. Görüntülerde, ABD, İngiltere ve Fransa tarafından oluşturulan üçlü ittifak tarafından önceki haftalarda Suriye’ye düzenlenen saldırı sırasında, ‘çok sayıda füzeyi düşürdüğü” iddia edilen Rus yapımı Pantsir-S1 uçaksavar sisteminin vurulduğu görülüyor. Uçaksavarın yanında bulunan askerlerin ise kendilerine yaklaşan füzeden haberlerinin bile olmaması dikkat çekiyor.

TÜRKİYE’YE ÖNERİLMİŞTİ

Rusya’dan geçtiğimiz günlerde Türkiye ile varılan S-400 anlaşmasına dair yapılan açıklamalarda, “Türkiye’ye Pantsir hava savunma sistemleri göndermeye hazırız” mesajı verilmişti.