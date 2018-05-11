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Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.05.2018 10:25 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu İran ile yaşanan gerilim ile ilgili yaptığı açıklamada, “İran kırmızı çizgiyi aştı” dedi. İsrail ordusu Twitter üzerinden Suriye'de düzenlenen operasyonlara dair görüntüler paylaştı. Görüntülerde Rus yapımı Pantsir-S1 uçaksavar sistemlerinin vurulduğu görülüyor. Pantsir hava savunma sistemleri, S-400 anlaşmasının ardından Rusya tarafından Türkiye'ye de önerilmişti.

Dünyanın gözü son günlerde İsrail-Suriye ve İran arasında hiç durmadan yükselen gerginliğe odaklanmış durumda. Suriye topraklarından İsrail’e 20 roket atılmasının ardından, İsrail jetlerinin Suriye üzerinde gerçekleştirdikleri operasyonda “düzinelerce” hedefin vurulduğu açıklandı. Hedeflerin çoğunluğunun İran’a bağlı güçler olduğu açıklansa da Suriye’ye ait radar ve hava savunma sistemlerinin de vurulduğu gelen bilgiler arasındaydı.

Sözcü'den Enis Başak'ın haberine göre; İsrail ordusu operasyona ait görüntüleri resmi Twitter hesabından paylaştı. Görüntülerde, ABD, İngiltere ve Fransa tarafından oluşturulan üçlü ittifak tarafından önceki haftalarda Suriye’ye düzenlenen saldırı sırasında, ‘çok sayıda füzeyi düşürdüğü” iddia edilen Rus yapımı Pantsir-S1 uçaksavar sisteminin vurulduğu görülüyor. Uçaksavarın yanında bulunan askerlerin ise kendilerine yaklaşan füzeden haberlerinin bile olmaması dikkat çekiyor.

TÜRKİYE’YE ÖNERİLMİŞTİ

Rusya’dan geçtiğimiz günlerde Türkiye ile varılan S-400 anlaşmasına dair yapılan açıklamalarda, “Türkiye’ye Pantsir hava savunma sistemleri göndermeye hazırız” mesajı verilmişti.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, “S-400’lerin ardından bir sonraki aşamada Türkiye’ye Pantsir sistemleri gönderilebilir, bu mantıklı olur” ifadelerini kullanmıştı.

İsrail saldırısı sonrası Rusya’dan yapılan açıklamada, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail tarafından ateşlenen füzelerinden yarısından fazlasını düşürdüğü ifade edilmişti.

ESAD’IN SARAYINA 4 KİLOMETRE

Öte yandan İsrail’in yayınladığı görüntülerdeki bir detay da dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerde, operasyonun gerçekleştirildiği nokta Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan Mezzeh askeri havalimanı. Mezzeh, aynı zamanda Suriye lideri Esad’ın başkanlık sarayına da yalnızca 3.8 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

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israil İRAN Suriye

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Mesaj çok net Rus silahları işe yaramıyor İran da atıp tutsun vururuz ederiz lafla olmaz bak israile vurduktan sonra vurduk ve vurmaya devam edeceğiz diyor... aynası iştir kişinin lafa bakılmaz...
iranda biraz nams varsa bir nukler aatar bu israili yerle bir eder ama nerdeee ancak laf baska bişe yok tıpkı biizmkler gibi
nevar adamlar senin vurmani mi bekleyecek
Denizden karaya 160 km lik ülke israil ne teknolojisi olursa olsun işgal edilebilir hemde çok rahat kafayı çalıştıran israili işgal eder hemde dünyanın gözü önünde.
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