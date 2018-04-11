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Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 11.04.2018 09:39 | Son Güncelleme

'Suriye'de kimyasal silah kullanıldı' iddiası dünya devlerini karşı karşıya getirdi. Bölgede tansiyon yükselirken savaş çanları çalıyor. İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Rus milletvekillerinin ABD'nin Suriye'ye muhtemel bir saldırısında Rusya'nın harekete geçmesini istediklerini yazdı. Lübnan'daki Rusya Büyükelçisi de ABD'nin Suriye'ye ateşleyeceği füzelerin düşürüleceğini söyledi. Öte yandan 72 saatliğine sivil uçakların Suriye üstünde uçmamasını isteyen bir uyarı yayınlandı.

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Suriye Doğu Guta'da gerçekleşen kimyasal saldırıyla savaşın ayak sesleri yaklaşıyor. ABD ve Batılı müttefiklerinin Suriye'de askeri operasyon sinyali vermesiyle aralıksız son dakika haberleri geliyor.

FLAŞ AÇIKLAMA: DÜŞÜCEREĞİZ

Lübnan'daki Rusya Büyükelçisi, Hizbullah'ın televizyonu El Manar'a ABD'nin Suriye'ye ateşleyeceği füzelerin düşürüleceğini söyledi.

ABD FÜZELERİNİ VURMA ÇAĞRISI

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, şahin Rus milletvekillerinin Rusya lideri Vladimir Putin'e Suriye'ye fırlatılacak ABD füzelerini vurma çağrısı yaptıklarını yazdı.

Daha önce Rusya'nın paraşüt birliğinde albay olarak görev yapan Frants Klintsevich, ABD'nin savaş gemisinden füze atılması halinde "Rusya bu Tomahawk füzelerini vurarak düşürmeli" dedi.

Parlamento Savunma Komitesi'nin başındaki Vladimir Shamanov ise, Moskova'nın Suriye'deki 'yasa dışı eylemlere' yanıt vereceğini savundu, "Gerekirse askeri önlemler alınmalı" ifadesini kullandı.

Haberde Rusya'nın Salı akşamı askeri tatbikat yaptığını ve alçaktan uçan uzun menzilli kruz füzelerini tespit etmek ve yok etmek üzerine çalıştığı belirtildi.

Daily Telegraph'a göre ABD Başkanı Donald Trump da Beşar Esad'a askeri bir yanıt verilmesi için Cumhuriyetçi senatörlerin baskısı altında. Güney Carolina eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Lindsey Graham, Trump'ın Suriye'yi vurmamasının başkanlık döneminin en büyük hatası olacağını söyledi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), Suriye'ye muhtemel bir saldırı nedeniyle Doğu Akdeniz'de uçuş yapacak hava yolu şirketlerini uyardı.

HAVA YOLU ŞİRKETLERİNE UÇUŞ UYARISI

Eurocontrol'ün internet sitesindeki açıklamada, "Gelecek 72 saat içinde Suriye'ye havadan karaya füzelerle ya da seyir füzeleriyle bir hava saldırısı düzenlenmesi ve aralıklı sinyal kesintilerinin yaşanması ihtimallerine karşılık olarak Doğu Akdeniz/Lefkoşa uçuş bölgesine uçuş gerçekleştirileceği zaman gerekli önlemler alınmalı" denildi.

Eurocontrol'ün internet sitesinde yayımlanan açıklamada uyarının kaynağı belirtilmedi.

Öte yandan Reuters haber ajansı da ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'daki sivil havacılık kuruluşlarının hava yolu şirketlerine Suriye hava sahasına girmemeleri için uyarıda bulunduğunu bildirdi.

BM'DE BİRBİRLERİNE GİRDİLER! RUSYA'DAN SON ÇAĞRI..

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kozlarını bir kez daha paylaşan ABD ve Rusya, birbirlerinin Suriye tasarılarını engelledi.

ABD ve müttefiklerini bir kez daha tehdit eden Rusya'nın BM temsilcisi Vassily Nebenzia, "Suriye'ye karşı yönelttiğiniz tehditler hepimizi ciddi şekilde endişelendirmeli çünkü kendimizi son derece üzücü ve ciddi olayların eşiğinde bulabiliriz. Size bir kez daha şu anda Suriye'ye yönelik geliştirdiğiniz planlardan kaçınmanız çağrısı yapıyorum" diye konuştu.

BM'deki ABD temsilcisi Nikki Haley ise, "Ne yaparsak yapalım, Rusya oyunları oynamaya devam edecek" dedi.

Rusya dün akşam gerçekleşen oylamada, Suriye'de kimyasal silah kullanımı soruşturması için Birleşmiş Milletler (BM) mekanizması kurulmasını talep eden tasarıyı veto etti. ABD'nin gündeme getirdiği söz konusu soruşturma, sorumluları da belirleyecekti.

Bu, iç savaşın başından bu yana Rusya'nın altıncı kez Suriye'de kullanılan kimyasal silahlara karşı getirilen tasarıları veto etmesi anlamına geliyor. Rusya'nın toplam Suriye vetosu ise 12.

Rusya'nın dün akşam BMGK'ya getirdiği iki tasarı da ABD ve müttefikleri tarafından reddedildi. Rusya-ABD tasarıları arasındaki temel fark, Moskova yönetimi saldırının sorumlularını BM yetkililerinin belirlemesini kabul etmiyor.

FRANSA: ŞAM REJİMİNİN DESTEKÇİLERİ HEDEF ALINMAYACAK

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı Paris'te ağırlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Tüm müttefiklerimizle, özellikle ABD ve İngiltere ile teknik ve stratejik bilgi alışverişini devam ettireceğiz ve gelecek günlerde kararımızı açıklayacağız" dedi.

Macron, alacakları kararların Şam rejiminin destekçilerini hedef almayacağını ve Beşar Esad'ın sahip olduğu kimyasal silah kapasitesini kapsayacağını vurguladı.

ABD İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ: İSTİHBARATIMIZ VAR

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert'e, basın toplantısında ABD'nin Suriye'de rejime karşı bir askeri operasyon gerçekleştirmeden önce Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) raporunu bekleyip beklemeyeceği soruldu.

Nauert, soruyu şu sözlerle yanıtladı: "Bizim istihbaratımız var, OPCW'nin ise bilgisi. Kimyasalın kullanıldığı çok açık. OPCW sahaya inerek bilgi toplayacak. Bu önemli ve yaptıkları iş en üst seviyede, biz onlara güveniyoruz. ABD hükümetinin ise konuyu inceleyecek kendi mekanizmaları var. Bunlar istihbaratla ilgili konular. OPCW'yu tanıyoruz. Sadece ne kullandığına değil, kim tarafından kullandığını da bilmeye ihtiyacımız var."

ABD DONANMASI AKDENİZ'E SEVK EDİLDİ, TRUMP ZİYARETLERİNİ İPTAL ETTİ

Son 24 saatte ABD donanmasının Harry Truman uçak gemisi ve diğer savaş gemilerini Akdeniz'e sevk etmesi, ABD lideri Trump'ın Latin Amerika turunu Suriye için iptal etmesi öne çıkıyor. Ayrıca Suriye ordusunun alarma geçtiği ve birçok askeri üssü saldırı ihtimaline karşı boşalttığı da gelen haberler arasında.

ABD-Rusya Akdeniz'de savaşın eşiğine geldiABD-Rusya Akdeniz'de savaşın eşiğine geldi
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Siyasetçiler arasında dansöz gibi kıvıran iki siyasetçi tanıdım. Biri Truamp diğeri bizim Kemal. Bir dakikada bukelamum gibi renk değiştiren başka siyasetçi görmedim.
Filler tepişir olan çimlere olur
Amerikanın başına dünyayı huzurlu bırakacak biri gelmiyor. Gelen başkan giden başkanı aratıyor.
Trump Suriye den çıkacağız diyor.Pentagon öyle birşey yok diyor.Sonra bu saldırı gerçekleşiyor.Ne tesadüf ama!
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