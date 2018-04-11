Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Haberde Rusya'nın Salı akşamı askeri tatbikat yaptığını ve alçaktan uçan uzun menzilli kruz füzelerini tespit etmek ve yok etmek üzerine çalıştığı belirtildi.

Daha önce Rusya'nın paraşüt birliğinde albay olarak görev yapan Frants Klintsevich, ABD'nin savaş gemisinden füze atılması halinde "Rusya bu Tomahawk füzelerini vurarak düşürmeli" dedi.

Öte yandan Reuters haber ajansı da ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'daki sivil havacılık kuruluşlarının hava yolu şirketlerine Suriye hava sahasına girmemeleri için uyarıda bulunduğunu bildirdi.

HAVA YOLU ŞİRKETLERİNE UÇUŞ UYARISI Eurocontrol'ün internet sitesindeki açıklamada, "Gelecek 72 saat içinde Suriye'ye havadan karaya füzelerle ya da seyir füzeleriyle bir hava saldırısı düzenlenmesi ve aralıklı sinyal kesintilerinin yaşanması ihtimallerine karşılık olarak Doğu Akdeniz/Lefkoşa uçuş bölgesine uçuş gerçekleştirileceği zaman gerekli önlemler alınmalı" denildi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), Suriye'ye muhtemel bir saldırı nedeniyle Doğu Akdeniz'de uçuş yapacak hava yolu şirketlerini uyardı.

Daily Telegraph'a göre ABD Başkanı Donald Trump da Beşar Esad'a askeri bir yanıt verilmesi için Cumhuriyetçi senatörlerin baskısı altında. Güney Carolina eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Lindsey Graham, Trump'ın Suriye'yi vurmamasının başkanlık döneminin en büyük hatası olacağını söyledi.

BM'DE BİRBİRLERİNE GİRDİLER! RUSYA'DAN SON ÇAĞRI..



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kozlarını bir kez daha paylaşan ABD ve Rusya, birbirlerinin Suriye tasarılarını engelledi.

ABD ve müttefiklerini bir kez daha tehdit eden Rusya'nın BM temsilcisi Vassily Nebenzia, "Suriye'ye karşı yönelttiğiniz tehditler hepimizi ciddi şekilde endişelendirmeli çünkü kendimizi son derece üzücü ve ciddi olayların eşiğinde bulabiliriz. Size bir kez daha şu anda Suriye'ye yönelik geliştirdiğiniz planlardan kaçınmanız çağrısı yapıyorum" diye konuştu.

BM'deki ABD temsilcisi Nikki Haley ise, "Ne yaparsak yapalım, Rusya oyunları oynamaya devam edecek" dedi.

Rusya dün akşam gerçekleşen oylamada, Suriye'de kimyasal silah kullanımı soruşturması için Birleşmiş Milletler (BM) mekanizması kurulmasını talep eden tasarıyı veto etti. ABD'nin gündeme getirdiği söz konusu soruşturma, sorumluları da belirleyecekti.

Bu, iç savaşın başından bu yana Rusya'nın altıncı kez Suriye'de kullanılan kimyasal silahlara karşı getirilen tasarıları veto etmesi anlamına geliyor. Rusya'nın toplam Suriye vetosu ise 12.