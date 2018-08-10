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Savaş Suriye'ye 388 milyar dolara mal oldu

10.08.2018 12:43 | Son Güncelleme

BM'nin tahminlerine göre yedi yıllık iç savaş Suriye'de 388 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtı.

Savaş Suriye'ye 388 milyar dolara mal oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) yedi yıldır devam etmekte olan Suriye'deki iç savaşın 388 milyar dolarlık ekonomik zarara yol açtığını açıkladı.

Komisyonun tahminlerine göre Suriye'deki yol, altyapı, bina ve diğer fiziki objelerin tahribatı 120 milyar dolarlık zarar yarattı. Savaş süresince verimlilik düşüşü nedeniyle Suriye'nin Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası'ndaki kayıp ise 268 milyar dolar olarak hesap ediliyor.

BM tahminlerine göre Suriye'deki savaşta şimdiye kadar 400 bin kişi yaşamını yitirdi, 22 milyonluk ülke nüfusunun yarısı evlerini terk etmek zorunda kaldı, en az beş milyon Suriyeli başka ülkelere sığındı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı birlikler ülkenin güneyinde ve kuzey batısında muhalifler ve IŞİD militanlarıyla mücadeleye devam ediyor. Esad rejimi BM arabuluculuğuyla savaşın sona erdirilmesi için yapılan çağrıları geri çeviriyor.

DW,AP/AG,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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