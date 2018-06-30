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‘Savaş ve Çatışmaların Bedelini Çocuklar Ödüyor’

30.06.2018 19:50 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan son raporda, 2017 yılında dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışma ve savaşlarda on binden fazla çocuğun öldüğü veya yaralandığı, sekiz binden fazla çocuğun ise silah altına alındığı açıklandı

‘Savaş ve Çatışmaların Bedelini Çocuklar Ödüyor’

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan son raporda, 2017 yılında dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışma ve savaşlarda on binden fazla çocuğun öldüğü veya yaralandığı, sekiz binden fazla çocuğun ise silah altına alındığı açıklandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba tarafından açıklanan kapsamlı raporda, 2017 yılında çocuklara yönelik ihlallerin giderek arttığı saptandı.

Dünyada yaşanan çatışma ve savaşlar nedeniyle çocuk ölümleri ve çocuk hakları ihlallerinin her yıl giderek arttığı kaydedildi.

Raporda, Suriye, Güney Sudan, Yemen, Kongo ve Afganistan gibi sıcak çatışmaların yaşandığı ülkelerin yanı sıra, Hindistan, Filipinler ve Nijerya gibi toplam 20 ülkede çocukların durumu incelendi.

Raporun inceleyen BM Genel Sekreteri Guterres, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, “Kız ve erkek çocukları, sonu bir türlü gelmeyen kanlı savaş, çatışma ve krizlerden giderek daha fazla etkileniyor. Giderek artan kanlı krizlerde çocukların yaşadığı olumsuzluklar sadece barışçıl çözümler bulunması durumunda düzeltilebilir. Herkesi bu konuda elinden gelen ne varsa yapmaya davet ediyorum” dedi.

Raporu hazırlayan Virginia Gamba, 2017 yılını kapsayan raporda dokuz ülkedeki devlete bağlı silahlı kuvvetler ve 57 silahlı grubu incelediklerini kaydetti. Gamba, 2016 yılına göre öldürülen, yaralanan, taciz edilen, saldırıya uğrayan, silahlandırılan çocuk sayısında ciddi artışlar olduğunu belirtti.

Raporda ayrıca, incelenen yirmi ayrı ülkede çocuk hakları ihlallerinin arttığı belirtilerek bu durumdan en az 21 bin çocuğun olumsuz olarak etkilendiği ifade edildi.

BM raporunda çocukların birçok silahlı grup ve terör örgütü tarafından korkunç amaçlar için kullanıldığı belirtildi.

Rapordan bazı başlıklar şöyle:

- Geçtiğimiz yıl Nijerya’da meydana gelen çatışmalarda ölen 881 çocuğun yarıdan fazlasının silahlı örgütler tarafından intihar bombacısı olarak kullanılmış çocuklar olduğu kaydedildi.

- Sadece Irak’ta 1.036 çocuğun IŞİD ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle tutuklanarak hapse atıldığı belirtildi.

- Nijerya’da, ailesinin Boko Haram terör örgütü ile ilişkisi olduğu iddia edilen 1.900'den fazla çocuk hapse atıldı.

- Güney Sudan'da 1.221 çocuk askere alındı.

- Somali'de El-Şabab örgütü çocukları silahlandırdı. Çocuklara yönelik cinsel tacizler arttı. Örgüt, sadece geçtiğimiz yıl 1.600'den fazla çocuğu kaçırdı.

- İnsani yardım kuruluşlarının, Myanmar, Güney Sudan, Suriye ve Yemen'de zor durumda olan çocukları kurtarmak için yapılan çalışma ve girişimleri engellendi.

- Suriye’de çocuklar bir çok bölgede çok zor yaşam koşulları içerisinde. Ülkedeki çocuklar yoğun çatışmaların ortasında kaldı.

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