‘Savaş ve Çatışmaların Bedelini Çocuklar Ödüyor’

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan son raporda, 2017 yılında dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışma ve savaşlarda on binden fazla çocuğun öldüğü veya yaralandığı, sekiz binden fazla çocuğun ise silah altına alındığı açıklandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba tarafından açıklanan kapsamlı raporda, 2017 yılında çocuklara yönelik ihlallerin giderek arttığı saptandı.

Dünyada yaşanan çatışma ve savaşlar nedeniyle çocuk ölümleri ve çocuk hakları ihlallerinin her yıl giderek arttığı kaydedildi.

Raporda, Suriye, Güney Sudan, Yemen, Kongo ve Afganistan gibi sıcak çatışmaların yaşandığı ülkelerin yanı sıra, Hindistan, Filipinler ve Nijerya gibi toplam 20 ülkede çocukların durumu incelendi.

Raporun inceleyen BM Genel Sekreteri Guterres, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, “Kız ve erkek çocukları, sonu bir türlü gelmeyen kanlı savaş, çatışma ve krizlerden giderek daha fazla etkileniyor. Giderek artan kanlı krizlerde çocukların yaşadığı olumsuzluklar sadece barışçıl çözümler bulunması durumunda düzeltilebilir. Herkesi bu konuda elinden gelen ne varsa yapmaya davet ediyorum” dedi.