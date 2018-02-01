‘Savaşa Hayır’ Soruşturmasına Tepki Büyüyor

Türk Tabipleri Birliği'nin (TBB) savaş karşıtı açıklaması nedeniyle başlatılan ve 11 TTB Merkez Konseyi üyesinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan soruşturamaya tepkiler büyüyor. Diyarbakır'da ortak açıklama yapan sendika ve sivil toplum örgütleri, soruşturmaya tepki gösterdi

KESK, DİSK, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyeleri, Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) destek vermek ve ‘savaşa hayır' soruşturmasına tepki göstermek amacıyla ortak bir basın toplantısı düzenledi. Sendika ve oda temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda hekimin katıldığı toplantıda, grup adına konuşan Bedirhan Çetinkaya, Suriye'deki sorunun çözümünü barış ve diyalog olduğunu söyledi.

Çetinkaya, soruşturma ve gözaltı işlemlerini kabul edilemez olduğunu belirterek, "Afrin'ebaşlatılan müdahaleye yönelik yaratacağı sonuçlar itibariyle bazı kişi ve kurumlarca duyulan kaygıların, şiddet ve şiddet çağrısı içermeyecek nitelikte dillendirilmesinin soruşturmalara ve gözaltı işlemine konu edilmesini endişeyle karşılamaktayız. Konsey Üyelerinin söz konusu operasyona yönelik yaptıkları basın duyurusundan sonra kendilerine yönelik sosyal medyada başlatılan linç kampanyası, soruşturma ve akabinde yapılan gözaltı işlemlerinin demokratik bir toplumda kabul etmek mümkün değildir. Anayasa'nın 25. ve 26. maddeleri iletaraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesinde düzenlenenifade özgürlüğü temel bir insan hakkıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin birçok kararında belirtildiği üzere ifade özgürlüğü, yalnızca lehte olduğu kabul edilen veya zararsız ya da önemsiz görülen bilgi ve düşünceler için değil, aynı zamanda devletin veya toplumun bir bölümü için şok edici veya sarsıcı bilgi ve düşünceler için de uygulanır. Bu itibarla çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin gerekleridir ki; ifade özgürlüğü olmaksızın demokratik toplumdan söz etmek mümkün değildir. Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır” dedi.