Savaşın ayırdığı Koreli aileler Ağustos'ta buluşacak

KKTC’nin başkenti Lefkoşa’daki Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde ortaokulu tamamlayan 50 kız öğrenciye ‘başı açık fotoğraf’ çektirmedikleri gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı imzalı geçerli diplomaları verilmedi, yerine imzasız diplomalar dağıtıldı. 4 partili koalisyon hükümetinde diploma krizi çıkarken, İlahiyat Koleji öğrencileri ve okul aile birliği Milli Eğitim Bakanlığı önünde, protesto gösterisi düzenledi. Bakanlık, savcılıktan gelen olumlu görüş ve eylemler üzerine diplomaları imzalayarak okula gönderdi, bir günlük krizi sona erdirdi.
Kuzey Kore'deki Kumgang Dağı'nda bulunan bir otelde görüşen Kuzey ve Güney Kore heyetleri Kore Savaşı sonrası birbirinden ayrılmak zorunda bırakılan aile bireylerinin 20 Ağustos-26 Ağustos tarihlerinde Kuzey tarafından buluşması konusunda mutabık kaldı.
İKİ TARAFTAN DA 100'ER KİŞİ KATILACAK
Buluşmaların Kuzey Kore'deki Kumgang Dağı'nda bulunan tatil yerinde gerçekleşeceği belirtildi. Buluşmaya iki taraftan da seçilen 100'er kişinin katılacağı açıklandı.
Güney tarafının 4 kişilk heyetine Kore Kızılhaçı'nın Başkanı Park Kyung-seo önderlik ederken, Kuzey Kore'nin 3 kişilk heyetinin başında 'Ülkenin Barışçı Yeniden Birleşmesi Komitesi'nin Başkan Yardımcısı Pak Yong-il yer aldı.
Savaşın ayırdığı Kuzey ve Güney Koreli aile bireyleri en son 2015 yılında yine Kuzey Kore'de yapılan organizsyonlarda bir araya gelmişti.
YILLARCA AYRI KALDILAR
1950-1953 yılındaki savaş sırasında iki taraf arasında sivil iletişimin yasaklanması nedeniyle milyonlarca akraba birbirinden ayrılmak zorunda kalmış ve yakınlarından haber alamamıştı.
Ailelerin yeniden buluşması etkinliklerinin düzenlemesi nisan ayında Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un tarihi zirvesinde alınan kararlardan biriydi.
Güney Kore Kızılhaçı'nın verilerine göre Güney tarafında çoğu 70 yaş üzerinde 57.000 kişi ayrılmak zorunda kaldıkları akrabalarını görmek için kayıt yaptırmış durumda. Alında kayıt yaptırınalrın 130.000 binden fazla olduğu ancak bunların yarısından fazlasının hayatta olmadığı belirtildi.
2000 yılından bu yana toplam 20 kez aile buluşmaları etkinliği yapıldı. İki taraftan da yaklaşık 20.000 kişi bu etkinliklere katıldı.
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