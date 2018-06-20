‘Savaşlar Olduğu Sürece Mülteciler de Olacak’

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Mülteciler Günü’yle ilgili bir açıklama yaptı.
“Evinizi terk etmek zorunda kalsaydınız ne yapardınız?” diyen Guterres, bugün dünyada 68 milyondan fazla insanın mülteci konumunda, çatışma ya da zulüm nedeniyle ülkeleri içinde yer değiştirmiş durumda olduğunu kaydetti.
“Geçen yıl her iki saniyede bir kişi yer değiştirdi, özellikle de yoksul ülkelerde” diyen Guterres, “Dünya Mülteciler Günü'nde hepimiz onlar için daha fazla ne yapabileceğimizi düşünmeliyiz. Yanıt birlik ve dayanışmadan geçiyor.” ifadelerini kullandı.
“Yardım edenler desteksiz kalmamalı”
Mültecilerin ihtiyaç duydukları şekilde korunmadıkları için derin kaygı duyduğunu söyleyen Guterres, uluslararası mülteci koruma sisteminin yeniden oluşturması gerekliliğine vurgu yaptı.
BM Genel Sekreteri “Günümüz dünyasında savaştan ya da zulümden kaçan insanlara yardım eden hiçbir topluluk ya da ülke desteksiz kalmamalı” dedi ve “Ya birlikte hareket ederiz ya da başarısız oluruz” diye ekledi.
“Bir Mülteciler Sözleşmesi Yolda”
Bu yıl bir "Mülteciler Küresel Sözleşmesi"nin BM Genel Meclisi'ne sunulacağını bildiren Guterres bu sözleşmenin hem mülteciler konusunda ilerleme kaydedilmesini öngördüğünü hem de mültecilerin katıldıkları toplumlara katkılarını tanıyacağını söyledi.
“Savaşlar ve zulümler olduğu sürece mülteciler var olmaya devam edecek” diyen Guterres “Dünya Mülteciler Günü'nde sizden onları hatırlamanızı istiyorum. Onların hikayesi bir iyileşme, sebat ve cesaret hikayesi. Bizimkisiyse dayanışma, merhamet ve eyleme geçme hikayesi olmalı” ifadelerini kullandı.
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