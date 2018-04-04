Savcılık Hakan Atilla İçin 188 Ay Hapis Cezası İstedi

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, mahkemeden Rıza Sarraf davasında yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için en az 188 ay hapis cezası verilmesini istedi.

Savcılık, 11 Nisan’da, Atilla için yapılacak karar duruşması öncesinde mahkeme hakimi Richard Berman’a yaptığı yazılı başvuruda, Atilla’nın hakkındaki beş ayrı suçlamadan jüri tarafından suçlu bulunduğunu belirterek en az 188 ay hapis cezası ve 50 bin dolar ile 500 bin dolar arasında para cezası verilmesini istedi.

Savcılığın mahkemeye sunduğu 68 sayfalık başvuru dilekçesinde,Atilla’nın İran’a yönelik ABD yaptırımlarını delmekle suçlanan İran asıllı işadamı Sarraf ve kurduğu suç çetesine yardım etmekten beş ayrı suçlamadan jüri tarafından suçlu bulunduğu belirtildi.

Toplamda maksimum 105 yıl hapis cezası alabileceği belirtilen dilekçede savcılığın istediği hapis cezası süresinin makul olduğu belirtildi.

Atilla’nın avukatları geçtiğimiz ay hakim Berman’a sundukları dilekçede Atilla’ya, “merhametli bir ceza” verilmesi talebinde bulunmuş, verilecek hapis cezasının 46-57 ay arasında olması yönünde görüş bildirmişti.