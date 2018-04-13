Savcılık Rıza Sarraf’ın Yasadışı Faaliyetlerinden Maddi Çıkar Sağlayanları Açıkladı

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Rıza Sarraf davasında, 7 Mayıs’ta yapılacak eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın karar duruşması öncesinde Hakim Richard Berman kafasını karıştıran sorulara savunma avukatları ve savcılığa sormuştu.

Berman, “Savcılığın öne sürdüğü, Atilla davasının da ana konusu olan yaptırım delme ve kaçakçılık planından başlıca mali çıkar sağlayanlar kimlerdir? Nasıl fayda sağlamışlardır?” sorusunu cevaplayan New York Güney Bölgesi Savcılığı, “Sarraf’ın kurduğu suç örgütünden maddi kazanç sağlayan kişiler arasında eski AB Bakanı Egemen Bağış ve eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’i” de sıraladı.

Savcılık, Hakim’e ayrıca Sarraf soruşturmasının halen devam ettiğini, Sarraf’ın “suç çetesinden” maddi çıkar sağlayanların sayısının daha çok olduğunu belirtti.

Savcılığın mahkemeye sunduğu dilekçede Sarraf’ın kurduğu suç çetesinden maddi kazanç sağlayan kişiler şöyle sıralandı: Barış Güler, Egemen Bağış, Mohammad Recai, Süleyman Aslan, Rıza Sarraf ve Zafer Çağlayan.