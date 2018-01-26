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Savunma Bakanı Mattis: ‘Kuzey Kore ile Gerekirse Bu Akşam Savaşırız’

26.01.2018 23:57 | Son Güncelleme 3 saat önce

Hawai’ye giden ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Pearl Harbor askeri üssüne inmeden önce yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin saldırısı halinde Güney Kore ile omuz omuza bu akşam savaşa girmeye hazır olduklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ülkesinin Kore Yarımadası'ndaki gerilimi azaltmak ve Pyonyang'ın nükleer ve füze tehditlerine karşı çalışan diplomatlara güvenilir askeri seçenekler sağlamak için safları bozmamaya devam edeceğini söyledi.

Vietnam'dan Hawai'ye geçen Mattis, Pearl Harbor askeri üssüne inmeden önce yaptığı açıklamada, Kuzey'in saldırısı halinde Güney Kore'nin yanında bu akşam savaşa girmeye hazır olduklarını da açıkladı.

Mattis, "Bu askeri seçenekler 1953'ten bu yana mevcut. Bugün de masadalar. Gerekirse bu akşam Güney Koreliler ile omuz omuza savaşırız” dedi. Mattis, herhangi bir Kuzey Kore saldırısının şiddetle püskürtüleceğini de sözlerine ekledi.

Jim Mattis Hawai'de Güney Kore Savunma Bakanı Soung Young-moo ile bir araya gelecek. Görüşmede nükleer silahlardan arındırılmış bir Kore Yarımadası için politikalar konuşulacak.

Görüşme, Kuzey ve Güney Kore'nin gelecek ay başlayacak Kış Olimpiyatları ile ilgili görüşmeler yürütmesi ve olimpiyatlara aynı bayrak altında katılma kararı alması sonrasında gerçekleşiyor. Mattis ise Song ile görüşmesinin Güney Kore'de düzenlenecek olimpiyatlar ya da tarafların iletişime geçmesi nedeniyle planlanmadığını söylüyor.

Bazı uzmanlar Pyongyang'ın ABD ile Güney Kore arasında husumet yaratmak için Seul ile görüşmeyi kullandığı görüşünde.

Ancak Mattis, Güney Koreli yetkililerin görüşmeleri sadece olimpiyatlar ile ilgili konularla sınırlı tutacakları konusunda ABD'ye söz verdiğine dikkat çekti. Mattis "olumlu bir gösterge” olarak nitelediği görüşmelerin bir ivme yaratmasındansa kuşkulu.

1950'te çatışmaların sona ermesi sonrası bir barış anlaşması imzalamayan Kuzey ve Güney Kore teknik olarak hala savaş halinde. Kuzey Kore'nin geçen Eylül ayında altıncı ve en büyük nükleer denemesini gerçekleştirmesi sonrası ABD ile gerilim daha da tırmandı. Pyongyang bir yandan da ABD'ye tehdit oluşturabilecek balistik füze programında çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Donald Trump, ABD'yi ya da müttefiklerini savunması gerekirse Kuzey Kore'yi yerle bir etmek tehdidinde bulunmuştu. Ancak Trump birçok defa da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmek istediğini dile getirmişti.

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