Savunma Bakanı Mattis: ‘Kuzey Kore ile Gerekirse Bu Akşam Savaşırız’

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ülkesinin Kore Yarımadası'ndaki gerilimi azaltmak ve Pyonyang'ın nükleer ve füze tehditlerine karşı çalışan diplomatlara güvenilir askeri seçenekler sağlamak için safları bozmamaya devam edeceğini söyledi.

Vietnam'dan Hawai'ye geçen Mattis, Pearl Harbor askeri üssüne inmeden önce yaptığı açıklamada, Kuzey'in saldırısı halinde Güney Kore'nin yanında bu akşam savaşa girmeye hazır olduklarını da açıkladı.

Mattis, "Bu askeri seçenekler 1953'ten bu yana mevcut. Bugün de masadalar. Gerekirse bu akşam Güney Koreliler ile omuz omuza savaşırız” dedi. Mattis, herhangi bir Kuzey Kore saldırısının şiddetle püskürtüleceğini de sözlerine ekledi.

Jim Mattis Hawai'de Güney Kore Savunma Bakanı Soung Young-moo ile bir araya gelecek. Görüşmede nükleer silahlardan arındırılmış bir Kore Yarımadası için politikalar konuşulacak.

Görüşme, Kuzey ve Güney Kore'nin gelecek ay başlayacak Kış Olimpiyatları ile ilgili görüşmeler yürütmesi ve olimpiyatlara aynı bayrak altında katılma kararı alması sonrasında gerçekleşiyor. Mattis ise Song ile görüşmesinin Güney Kore'de düzenlenecek olimpiyatlar ya da tarafların iletişime geçmesi nedeniyle planlanmadığını söylüyor.