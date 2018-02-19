HABER

Savunma raporu: Alman ordusunda yeterince yelek ve çadır yok

19.02.2018 11:30 | Son Güncelleme

Alman Savunma Bakanlığı'nın bir raporunda, Alman ordusunda NATO'nun Acil Müdahale Gücü için "kabiliyet eksikliği" olduğu belirtildi.

Savunma raporu: Alman ordusunda yeterince yelek ve çadır yok

Raporda ordunun yeterince yelek, kışlık giysi ve çadırı olmadığı da kaydedildi.Alman ordusunda NATO Mukabele Kuvveti (NRF) kapsamındaki acil müdahale gücü için kurşun geçirmez yelek, kışlık giysi ve çadır darboğazı yaşandığı ortaya çıktı.

Düsseldorf'ta yayınlanan Rheinische Post gazetesi pazartesi günü, Almanya Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan raporla ilgili bir haber yayınladı. Ordu komutanlığının iç raporuna göre, ordunun çok yönlü mevzilendirilmesi noktasında "kabiliyet eksikliği" mevcut olduğu ve bunun en azından 2021'e kadar süreceği belirtildi.

Raporda, Alman ordusunda Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) için 2018 ila 2020 yılları arasında 10 bini aşkın "yerleşim birimi" ihtiyacı olduğu kaydedildi. Bunlardan şu anda yalnızca 2 bin 500 tane mevcut olduğu ve bunların "amaca uygun olmadığı" vurgulandı. Raporda, balistik koruyucu yelek ve kışlık askeri giysi konusunda da "ekipman eksikliği" olduğu belirtildi.

Siyasetçilerden sert tepki

Alman milletvekilleri duruma sert tepki gösterdi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) meclis grubu güvenlik ve savunma politikası sözcüsü Fritz Felgentreu, özellikle de ordunun NATO'yu ilgilendiren önemli bölümlerinde böylesine bir arz açığı mevcut olmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi. Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) güvenlik politikası sözcüsü Florian Hahn da koalisyon anlaşmasında ifade edildiği üzere maddi açıkların kapatılması çağrısı yaptı.

Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkan Yardımcısı Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, askerlerin böyle bir durumda olmasının bir skandal olduğunu belirterek bunun "NATO müttefikleri karşısında utanç verici" olduğunu söyledi. "Koruyucu yelek ve kışlık giysi gibi temel ekipmanın eksik olması Alman ordusunun zaman içerisinde bütçe kesintileriyle ne kadar acınası bir noktaya getirildiğini gösteriyor" şeklinde konuşan Dr. Strack-Zimmermann, bir sonraki savunma komisyonu toplantısında partisinin konuyla ilgili bir alt komisyon oluşturulmasını isteyeceğini belirtti.

Alman Savunma Bakanlığı'nın bir sözcüsü, Alman ordusunun savaşa hazırlık seviyesinin "genel olarak tatmin edici olmadığını" kabul etti. Sözcü, buna rağmen belirleyici olan faktörün konuşlanmaların gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği olduğunu belirtti.

Die Welt gazetesinin geçen hafta yayınlanan bir haberinde, ordunun NATO'ya taahhütlerini yerine getirme noktasında sorunlar yaşayabileceği savunulmuştu. Haberde, ittifakın VJTF kuvveti için tank, zırhlı personel taşıyıcı, gece görüş cihazı ve otomatik bomba atar eksikliği yaşandığına vurgu yapılmıştı.

AFP/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Suriye televizyonu: Rejim güçleri birkaç saat içerisinde Afrin'e girecek

Son dakika! Suriye televizyonu: Rejim güçleri birkaç saat içerisinde Afrin'e girecek

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu belirsizliği! Acun Ilıcalı son sağlık durumunu açıkladı

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu belirsizliği! Acun Ilıcalı son sağlık durumunu açıkladı

Son dakika! Çavuşoğlu'ndan Esad'ın Afrin hamlesine yanıt

Son dakika! Çavuşoğlu'ndan Esad'ın Afrin hamlesine yanıt

Süpermarketteki olayın kahramanı konuştu

Süpermarketteki olayın kahramanı konuştu

Suriye rejiminin Afrin'e gireceği iddiası sonrası bölge TSK tarafından bombalanıyor

Suriye rejiminin Afrin'e gireceği iddiası sonrası bölge TSK tarafından bombalanıyor

Teröristler burada saklanıyor! TSK ve ÖSO ateş açamıyor

Teröristler burada saklanıyor! TSK ve ÖSO ateş açamıyor

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Suriye televizyonu: Rejim güçleri birkaç saat içerisinde Afrin'e girecek

Son dakika! Suriye televizyonu: Rejim güçleri birkaç saat içerisinde Afrin'e girecek

Reuters duyurdu! Sürpriz Afrin iddiası

Reuters duyurdu! Sürpriz Afrin iddiası

ABD'de skandal: Öğretmen öğrencisi ile arabada basıldı!

ABD'de skandal: Öğretmen öğrencisi ile arabada basıldı!

Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü

Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü

Gören hayrete düşüyor! Porno yıldızını korkuluk yaptı

Gören hayrete düşüyor! Porno yıldızını korkuluk yaptı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
almanlar iyi tank yapar lakin cephede onları kullanabilmek için ne tecrübeleri ne becerileri var.biraz konuya hakim olan herkes bilirki,onlarla sınırı olan denk ülkelerle savaşsalar kaybedecekleri gün gibi aşikardır
Diğer Haberler
IŞİD'e katılan Türk kadına Irak'ta idam cezası

IŞİD'e katılan Türk kadına Irak'ta idam cezası

Arabada cinsel ilişki faciası! Fark etmediler öldüler

Arabada cinsel ilişki faciası! Fark etmediler öldüler

Yorum: Münih Güvenlik Konferansı - Diplomasinin sonu mu?

Yorum: Münih Güvenlik Konferansı - Diplomasinin sonu mu?

İzlanda sünneti yasaklayan ilk Avrupa ülkesi olma yolunda

İzlanda sünneti yasaklayan ilk Avrupa ülkesi olma yolunda

Suriye: İsrail, ABD ve Türkiye dahil her türlü saldırganla mücadeleye devam edeceğiz

Suriye: İsrail, ABD ve Türkiye dahil her türlü saldırganla mücadeleye devam edeceğiz

Filistin ve İsrail’den karşılıklı saldırı

Filistin ve İsrail’den karşılıklı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.