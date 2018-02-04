Sayılarla: Dünya Kanser Günü'nde Türkiye ve dünyada durum ne?

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 4 Şubat Dünya Kanser Günü için paylaştığı rapora göre, 2015 yılında küresel çapta 8.8 milyon kişinin ölüm nedeni kanserdi.

WHO'nun raporuna göre, dünyada yaklaşık olarak altı kişiden biri kanser nedeniyle hayatını kaybederken, bu kayıpların yüzde 70'i düşük gelirli ve orta gelirli ülkelerdendi.

Rakamlar pek umut verici değil: 2012'de yaklaşık 14 milyon yeni kanser vakası saptandığı düşünülürse, önümüzde 20 yılda yeni kanser vakaları "yüzde 70 artabilir".

Örgütün raporuna göre, düşük ve orta gelirli olan beş ülkeden sadece birinde kanserle mücadele politikaları için gereken veriler var.

Kanserle mücadelinin başlıca yolu ise, erken teşhis mekanizmalarının geliştirilmesi.

Türkiye'de kanser verileri

Örgütün Türkiye'de kanser konusunda 2016'da paylaştığı son veriler, 2014 yılına ait.

WHO'nun 2014'te paylaştığı rapora göre, Türkiye'de erkeklerde kansere bağlı ölümlerin sayısı 58 bin 400, kadınlarda ise 32 bin 500'dü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs 2017 verilerine göreyse, Türkiye'de her 5 ölümden 1'i kanserden.