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Schulz Dışişleri Bakanı olmayacak

09.02.2018 17:46 | Son Güncelleme

Kurulacak yeni hükümette Dışişleri Bakanlığı görevine talip olduktan sonra eleştirilerle karşılaşan SPD lideri Schulz, hükümette görev almayacağını açıkladı.

Schulz Dışişleri Bakanı olmayacak

Sigmar Gabriel'in görevine devam etmesi olasılığı güçlendi.Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz, üzerinde anlaşmaya varılan Büyük Koalisyon'da Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmeyeceğini açıkladı. Schulz, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, şahsıyla ilgili yürütülen tartışmaların, parti üyelerinin koalisyon sözleşmesiyle ilgili yapacağı oylamanın başarısını tehlikeye atmasını istemediğini belirtti.

"Hepimiz bu ülkedeki insanlar için politika yapıyoruz. Kişisel isteklerimin parti çıkarlarının gerisinde kalması gerekliliği de bunun bir parçasıdır" diyen SPD lideri, bu nedenle federal hükümette yer almayacağını açıkladı.

Schulz, bu açıklamasının ardından partisinin içindeki tartışmaların sona ermesini umduğunu da belirterek, SPD üyelerini Büyük Koalisyon için yapılacak oylamada koalisyon anlaşması lehine oy kullanmaya çağırdı.

Parti liderliğini de devretmişti

Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile SPD arasında Büyük Koalisyon oluşturulmasıyla ilgili varılan uzlaşmanın ardından Schulz, Dışişleri Bakanlığı görevine talip olduğunu açıklamış, bu açıklama SPD tabanı içinde güçlü muhalefetle karşılaşmıştı. Schulz, Dışişleri Bakanlığı görevine talip olurken, SPD Genel Başkanlığı görevini parti meclis grup başkanı Andrea Nahles'e devredeceğini açıklamıştı.

Schulz, SPD Genel Başkanlığı görevini, mevcut Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'den devralmıştı. 24 Eylül seçimleri öncesinde kan kaybeden partinin oy oranını yükseltebilmek için genel başkanlıktan feragat eden Gabriel, hükümette Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmişti.

Gabriel görevi devam ettirecek mi?

Büyük Koalisyon üzerinde anlaşmaya varılması sonrasında kendisine Dışişleri Bakanlığı görevi verilmemesini eleştiren Gabriel, dolaylı olarak Schulz'u sözünü tutmamakla eleştirmişti.

Schulz'un Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmeyeceğini açıklamasının ardından Gabriel'in yeni hükümette de Dışişleri Bakanlığı'na devam etme olasılığı güçlendi. Bu yönde ilk çağrı, SPD'deki muhafazakâr kanadın sözcüsü Johannes Kahrs'tan geldi. Kahrs, Gabriel'in "çok iyi bir dışişleri bakanı olduğunu" belirterek göreve devam etmesi gerektiğini söyledi.

AFP / EC,BK,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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