Schulz: Erdoğan Almanyalı Türklere gurur hissi veriyor

Schulz, onur kırıcı olaylar yaşayan Almanyalı Türklerin kendilerini Erdoğan ile özdeşleştirdiğini belirtti.Sosyal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Martin Schulz, Almanyalı Türklerin çoğunun Türkiye'deki seçimlerde tercihlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanmalarının arkasındaki nedenlerden birinin, edindikleri ayrımcılık tecrübeleri olduğu kanısında. Düsseldorf'ta çıkan Rhenische Post gazetesine konuşan Schulz, Erdoğan'ın zaferinden sonraki kutlamaların "üç veya dört kuşaktır Almanya'da yaşayan ve Alman vatandaşı olan Türklerin hâlâ birçok alanda mağduriyete uğramalarına bir tepki" olduğunu söyledi. Birçok alanda hâlâ yeterli eşitliğin sağlanmadığına dikkat çeken Schulz, buna günlük hayatta karşılaşılan "Almanca da konuşuyor musunuz?" gibi soruları ve ev veya iş ararkan yaşanan haksızlıkları örnek gösterdi.

Almanya'da yaşayan birçok Türk'ün kendini Erdoğan ile özdeşleştirerek, Almanya'da yaşadıkları onur kırıcı olayları dengelediklerini söyleyen sosyal demokrat politikacı, Erdoğan'ın Almanyalı Türklere gurur hissi verdiğini belirtti. Almanya'daki son seçimlerde partisinin başbakan adayı olan Schulz, yine de insanların otoriter bir lideri kutlamalarının kolay kabul edilebilir bir durum olmadığını vurguladı. Seçim zaferinden sonra Erdoğan'ın daha da otoriter bir çizgi izleyeceği uyarısında bulunan Schulz, "Elindeki tüm imkanları kullanarak, tüm ülkeyi kendi çizgisine sokmaya çalışacağına hazırlıklı olmalıyız" dedi.