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Schulz: Erdoğan Almanyalı Türklere gurur hissi veriyor

27.06.2018 15:40 | Son Güncelleme

SPD eski lideri Schulz, Almanya'da Erdoğan'a desteğin arkasında, ayrımcılık tecrübelerinin yattığını söyledi.

Schulz: Erdoğan Almanyalı Türklere gurur hissi veriyor

Schulz, onur kırıcı olaylar yaşayan Almanyalı Türklerin kendilerini Erdoğan ile özdeşleştirdiğini belirtti.Sosyal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Martin Schulz, Almanyalı Türklerin çoğunun Türkiye'deki seçimlerde tercihlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanmalarının arkasındaki nedenlerden birinin, edindikleri ayrımcılık tecrübeleri olduğu kanısında. Düsseldorf'ta çıkan Rhenische Post gazetesine konuşan Schulz, Erdoğan'ın zaferinden sonraki kutlamaların "üç veya dört kuşaktır Almanya'da yaşayan ve Alman vatandaşı olan Türklerin hâlâ birçok alanda mağduriyete uğramalarına bir tepki" olduğunu söyledi. Birçok alanda hâlâ yeterli eşitliğin sağlanmadığına dikkat çeken Schulz, buna günlük hayatta karşılaşılan "Almanca da konuşuyor musunuz?" gibi soruları ve ev veya iş ararkan yaşanan haksızlıkları örnek gösterdi.

Almanya'da yaşayan birçok Türk'ün kendini Erdoğan ile özdeşleştirerek, Almanya'da yaşadıkları onur kırıcı olayları dengelediklerini söyleyen sosyal demokrat politikacı, Erdoğan'ın Almanyalı Türklere gurur hissi verdiğini belirtti. Almanya'daki son seçimlerde partisinin başbakan adayı olan Schulz, yine de insanların otoriter bir lideri kutlamalarının kolay kabul edilebilir bir durum olmadığını vurguladı. Seçim zaferinden sonra Erdoğan'ın daha da otoriter bir çizgi izleyeceği uyarısında bulunan Schulz, "Elindeki tüm imkanları kullanarak, tüm ülkeyi kendi çizgisine sokmaya çalışacağına hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Erdoğan'ın Almanya'daki oy oranı yüzde 64,7 oldu

Almanya'da bir milyon 400 bin civarında Türk seçmen bulunuyor. Essen'deki Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi'nin verilerine göre, 24 Haziran seçimlerinde yaklaşık 660 bin seçmen sandık başına gitti. Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan bu seçmenlerin yüzde 64,7'sinin oyunu aldı. AKP ise yüzde 55,6 oy oranı ile Almanya'da en çok oy alan parti oldu.

Almanya'da AKP, daha önceki yıllarda da seçimlerde en çok oyu alan parti olmuştu. Türkiye'de 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde Almanya'daki seçmenlerin yüzde 53,6'sı AKP'nin lehinde oy kullanmıştı. Geçen yıl 16 Nisan'da yapılan anayasa referandumunda Almanya'da "evet" oyu verenlerin oranı yüzde 63 olmuştu.

DW,epd/ AÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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