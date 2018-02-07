Schulz: Koalisyon anlaşması büyük ölçüde SPD’nin başarısı

Başbakan Merkel de sonuçtan memnuniyetini ifade etti.Almanya'da Hristiyan Demokrat partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında haftalardır süren ve ''büyük koalisyon'' olarak tabir edilen hükümetin kurulmasını amaçlayan görüşmeler sonunda sonuç verdi. Üç parti, koalisyon anlaşması üzerinde mutabık kaldı.

Büyük koalisyonun taraflarından SPD lideri Martin Schulz, Berlin'de koalisyon ortaklarından CDU lideri Angela Merkel ve CSU lideri Horst Seehofer ile ortak düzenlediği basın toplantısında, koalisyon anlaşmasında partisinin rolüne vurgu yaptı. Anlaşmanın büyük ölçüde SPD'nin imzasını taşıdığını söyleyen Schulz, partisinin Almanya'da insanların yaşam koşullarını iyileştirme yönünde temel bazı konularda ısrarcı olduğunu ve iş sözleşmelerinin geçerli bir sebep olmaksızın sınırlandırılmaması gibi konularda da sonuç aldıklarını belirtti.

Partisinin gençlik kanadı JUSOS'un özellikle üzerinde durduğu iki konu olan eğitim teşviklerinin ve asgari eğitim ücretlerinin artırılmasını sağladıklarına dikkat çeken Schulz, ‘'Bu noktada Genç Sosyalistlerimizin iki önemli talebinin gerçekleştirildiğini söyleyebilirim'' diye konuştu.