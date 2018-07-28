Schumacher'in oğlundan ilk F3 zaferi

Michael Schumacher 2013 yılında geçirdiği kazanın ardından uzun süre komada kalmıştı.Yedi kez dünya şampiyonu olan Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, ilk Formula 3 yarışını kazandı. 19 yaşındaki pilot, Belçika'daki Spa-Francorchamps'ta düzenlenen yarışta galip geldi.

Zaferine ilişkin basına yaptığı açıklamada Mick Schumacher, "Spa'da kazanmak harika bir his" dedi.

Michael Schumacher F1 kariyerinde ilk yarışına 1991'de Spa'daki pistte çıkmıştı. Schumacher, bu yarıştan bir yıl sonra Spa'daki varış çizgisine ilk ulaşan isim olmuştu.

F1'ın dünyaca ünlü pilotları arasında yer alan Michael Schumacher, 2013 yılında Fransız Alpleri'nde kayak yaparken geçirdiği bir kazanın ardından komaya girmişti. İki kez ameliyat geçiren ve tedavisine evinde devam edilen 49 yaşındaki Schumacher, kazadan bu yana hiç kamuoyu önüne çıkmadı.

dpa/ÖA,BW

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