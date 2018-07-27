SDG heyetinden Şam'a resmi ziyaret

Taraflar savaş sonrası dönemi görüşüyor. Ancak gündemde henüz resmi bir müzakere takvimi bulunmuyor.Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) siyasi kanadını temsil eden bir grup Suriyeli Kürt, Şam yönetiminin davetiyle başkentte bir takım temaslarda bulunuyor.

SDG'nin siyasi kanadı Suriye Demokratik Konseyi'nden İlham Ahmed liderliğindeki delegasyon, ülkede yedi yıldır devam eden iç savaş sırasında Şam'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmiş oldu. Bir konsey yetkilisinin AFP'ye verdiği bilgiye göre, görüşmelerde SDG'nin Suriye'nin kuzeyinde ve kuzeydoğusunda kontrol ettiği bölgelerde kurduğu siyasi yapıların geleceği ele alınıyor.

Konseyin Arap kökenli Eş Başkanı Riad Darar, Viyana'dan Reuters'a yaptığı açıklamada, görüşmelerin hedefinin öncelikli olarak Kürtlerin kontrolündeki bölgelerde devlet hizmetlerinin sağlanması olduğunu söyledi. Ancak belirli bir gündemin olmadığını ifade eden Darar, siyasi ve güvenlik konularında da toplantılar gerçekleşmesinin olası olduğunu belirtti.

Darar, görüşmelerin ayrıca resmi müzakereler olarak değerlendirilmemesi gerektiğini kaydederken, "Sorunlarımızı kendi kendimize çözmenin zamanıdır" ifadesini kullandı. Konsey yetkilisi, "Müzakereler için temelimiz var" diye ekledi. AFP'ye de açıklamada bulunan Darar, "Suriye'nin kuzeyinde bir çözüm için çabalıyoruz" ve "Umuyoruz ki kuzeydeki durumla ilgili görüşmelerimiz olumlu geçecek" dedi.