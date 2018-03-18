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SDG IŞİD Operasyonlarını Durdurdu

18.03.2018 17:25 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Afrin’nin kent merkezine girmesinin ardından, omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri IŞİD’e karşı düzenledikleri operasyonları durdurduğunu açıkladı

SDG IŞİD Operasyonlarını Durdurdu

Türkiye’nin Afrin’nin kent merkezine girmesinin ardından, omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri IŞİD’e karşı düzenledikleri operasyonları durdurduğunu açıkladı. Afrin Kanton yönetimi ise BM’ye Türkiye’yi durdurma çağrısı yaptı.

Fırat Nehri’nin doğu tarafından IŞİD’e karşı yürütülen operasyonlarda rol alan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) , operasyonlarını durdurduklarını açıkladı. SDG Sözcüsü Lilwa Abdullah, ‘Cizre Fırtınası’ adını verdikleri ve Deyrizor civarında yoğunlaşan operasyonda, 9 Eylül’den bu yana sürdüğünü söyledi. PYD’ye yakın ajanslara konuşan Abdullah, SDG ve IŞİD arasındaki çatışmaların durma noktasına geldiğini vurgulayarak, “DAİŞ ile mücadelenin aksamaya başlamasının tek nedeni işgalci Türk devletinin Efrîn’e yönelik saldırılarıdır. Fırat’ın doğusundaki güçlerimizin Çağın Direnişi’ne katılmak için bölgeden çekilmesi, buradaki operasyonların durmasındaki ana etken oldu. Bu bölgedeki çeteler halen Fırat’ın doğusundaki küçük bir alanda çemberde tutuluyor. Çeteler ara ara SDG güçlerinin noktalarına saldırılar gerçekleştiriyor. Buradaki güçlerimiz çetelerin saldırılarına cevap veriyor” dedi.

Bu arada Türkiye’nin Afrin kent merkezine girmesini ardından Afrin Eyaleti İcra Kurulu Eş Başkanı Dr. Osman Sheikh Issa, bir basın toplantısı düzenledi. Yanında YPG yöneticileriyle birlikte kameraların karşısına geçen Issa, Afrin operasyonunun sadece Türkiye’nin kararı olmadığını söyledi. BM’ye Türkiye’yi durdurma çağrısı yapan Issa, “Demografik yapı değiştiriliyor. Bu sadece Türkiye’nin kararı değil Rusların da desteği var. Ruslar yeşil ışık yakmasa yapılmazdı bu harekat. Hepimiz biliyoruz, hava sahasında karar Ruslarındır. Ortak bir saldırı yapıldı. Bu nedenle uluslararası bir sessizlik var. Afrin’i aldık diyorlarsa şunu bilsinler, her yerde savaş devam ediyor. Çağrımız uluslararası kamuoyuna şudur; Türkiye’ye karşı sessizliğinizi bozun” dedi.

Issa, Afrin sakinlerinin daha fazla can kaybı olmaması için kenti terkederek, Şahba ve Şerawa Bölgesine gittiğini söyledi.

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