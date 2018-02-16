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Seattle kentindeki okulda duyulan silah sesleri sonrasında yetkililer saldırı olduğuna dair kanıt bulamadıklarını açıkladı

16.02.2018 22:28 | Son Güncelleme

Seattle kentindeki okulda duyulan silah sesleri sonrasında yetkililer, saldırı olduğuna dair kanıt bulamadıklarını açıkladı. Öğrenciler twitter hesaplarından altı-yedi el ateş açıldığını duyurmuşlardı

Seattle kentindeki okulda duyulan silah sesleri sonrasında yetkililer saldırı olduğuna dair kanıt bulamadıklarını açıkladı

Seattle kentindeki okulda duyulan silah sesleri sonrasında yetkililer, saldırı olduğuna dair kanıt bulamadıklarını açıkladı. Öğrenciler twitter hesaplarından altı-yedi el ateş açıldığını duyurmuşlardı.

Saldırı iddası sonrasında okula giriş-çıkışlar kapatılmıştı.

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