Seattle'da Filmleri Aratmayacak Kovalamaca

Washington eyaletinin Seattle kentinde polis kovalamacası, zanlının hayatını kaybetmesiyle son buldu.
Olay, zanlıyla polis arasında yaşanan çatışmayla başladı. Zanlı, karşılıklı ateş açıldıktan sonra kaçmaya başladı.
Şüphelinin kaçmasıyla polis de takibe başladı.
Filmleri aratmayacak kovalamacada, zanlı bir eve girdi, evdekilerin aracını çaldı.
Tekrar kaçmaya başladıktan bir süre sonra zanlının aracı polis aracına çarptı.
Polisler sonunda zanlıyla yüzyüze geldi, bu sırada bir polis ateş açtı ve şüpheliyi vurdu.
Polisler yaralı zanlıya ilk yardımı yaptı.
Bölgeye gelen gelen itfaiyeye bağlı sağlık ekipleri zanlının olay yerinde öldüğünü açıkladı.
Bütün görüntüler polisin üzerinde taşıdığı kamera tarafından kaydedildi.
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