Seçim 2018: Adana'da sonucu CHP'den İYİ Parti ve HDP'ye kayacak oylar belirleyecek

Adana'ya adım atar atmaz seçim havasına girmemeniz mümkün değil. Bütün sokaklar, köşe başları, elektrik levhaları, hatta köy yolları, liderler ile milletvekili adaylarının fotoğrafları ve parti bayraklarıyla dolu. Hangi kahveye ya da restorana adım atsanız kadın ya da erkek genç ya da yaşlı herkes seçimleri ve partileri konuşuyor. Adana'nın önemi de buradan kaynaklanıyor aslında. Çok heterojen bir yapısı olduğu için Türkiye genelini çok başarılı bir şekilde yansıtıyor. HÜDA PAR sosyal medyada aktif Kentte dolaşırken her partiden bir seçmene yansıyoruz. Adana en son düzenlenen referandumda yüzde 58,2 oranı ile "Hayır" dedi. 1 Kasım 2015 seçimlerinde ise AKP yüzde 36, CHP yüzde 29, MHP yüzde 19 ve HDP yüzde 11 oranında oy aldı. 7 Haziran 2015 seçimlerinde ise bu oranlar AKP yüzde 30, CHP yüzde 29, MHP yüzde 23 ve HDP yüzde 14 şeklindeydi. Sokağa çıkmadan önce sosyal medyayı incelediğimde en aktif olan partilerden birinin HÜDA PAR olduğunu gördüm. Sokaklarda nasıl çok sayıda afişleri varsa Twitter'da da Adana'da yaptıkları aktiviteleri yüksek oranda paylaşıyorlar.

Ancak sohbetlerim sırasında ne zaman HÜDA PAR'ı sorsam Adana'dan milletvekili çıkarmalarının zor olduğu duyumunu aldım. 'Cami çıkışı uzaklaşanlar CHP'yi dinliyor' Adana merkezinde öncelikli olarak CHP ve MHP'nin karşılıklı olan seçim bürolarına uğruyorum. Kulak verdiğimiz CHP'liler bu seçimden çok umutlular. Daha önce hiçbir şekilde CHP'ye oy vermeyi düşünmeyenlerin özellikle kırsalda artık CHP'yi de bir alternatif olarak değerlendirdiği görüşündeler. Eskiden cami çıkışı CHP'yi gördükleri anda hızla uzaklaşan insanların bir durup kendilerini dinlediklerini anlatıyorlar. CHP'nin özellikle kırsalda sıkı bir şekilde çalıştığını, oylarını artıracağı görüşündeler. 'CHP'de küskünlük kalmadı' Muharrem İnce'nin etkisinin ise özellikle altını çiziyorlar. Eskiden listede olmadığı için küskünlük gösterme potansiyeli olan partililerin, İnce'nin rüzgarı sayesinde teşkilat içinde sıkı bir şekilde çalıştığını belirtiyorlar. Hemen karşı sokağa geçiyorum ve bu sefer MHP'lileri ziyaret ediyorum. Önce MHP'liler bana soruyor, "Seni gördük karşı ofiste, anlat bakalım CHP'liler ne diyor?".

Benim kabaca geçtiğim özetin üzerine, "Olur mu, asıl biz kimi görsek MHP'ye oy vereceğini söylüyor" yorumunda bulunuyorlar. 'Bahçeli**, Erdoğan'ı milliyetçi çizgiye çekti'** Sonra da ateşli bir şekilde ittifakın ne kadar büyük bir kazanç olduğunu anlatıyorlar. MHP teşkilatında çalışanlara göre Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra vatan uğruna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı işbirliği ülkenin kurtulmasını sağladı. Özellikle Bahçeli'nin Erdoğan ile ittifakının AKP'yi milliyetçi bir çizgiye getirdiğini ve "terör ile daha etkin bir şekilde mücadele etmeye başladıklarını" vurguluyorlar. MHP'lilere o can alıcı soruyu yöneltiyorum: Eski MHP'li Meral Akşener öncülüğündeki İYİ Parti'ye oyların kayacağını düşünüyorlar mı? İYİ Parti'ye kayacak oyun çok az olduğunu, sadece partiye küsen küçük bir kesimin İYİ Parti'ye oy vereceğini ve ülkücülerin Bahçeli'nin arkasında toplanacaklarını aktarıyorlar. Hatta İYİ Parti'ye MHP'den ziyade CHP'den daha çok oyun kayacağı görüşündeler.

CHP yöneticisi: İnce ile oy makasımız artıyor MHP'lilerin bu görüşünü gün içinde bir kahvede denk geldiğimiz üst düzey bir CHP yöneticisi aslında bir nevi onayladı. Konuştuğumuz yönetici CHP'nin parti olarak oy oranında bir yükseliş beklemediğini ve İnce ile parti arasındaki oy makasının arttığını söyledi. CHP tabanından özellikle barajı geçmesi için HDP'ye ve İYİ Parti'ye geçiş olacağını düşünüyor. 'AKP yeni işler yaratıyor' Bir akşam da seçim çalışmalarını takip etmek için AKP'li gençlerin standına uğruyorum. Çoğu AKP'li genç İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehirde olduğu için onunla dolaşıyordu. AKP'li gençlere seçim çalışmalarının nasıl geçtiğini soruyorum, her şeyin çok yolunda olduğunu anlatıyorlar. Parti olarak mahalle mahalle, köy köy dolaştıklarını, AKP seçmeninin partilerine destek vermeye devam ettiklerini söylüyorlar. AKP'li genç iddia edildiğinin aksine ekonomik olarak ülkenin kötü bir durumda olmadığını, AKP'nin en çok bekçilerde de olduğu gibi yeni iş sahaları ve istihdam alanları yarattığını anlattı. İnce'nin ise Kanal İstanbul gibi projelere "Tamam" diyerek ülkenin ilerlemesine ket vurmak istediğini vurguladı.

'Parlamenter sistem vaadi cezbediyor' AKP standına yakın bir cafede ise 50 yıllık ülkücü olan bir İYİ Partili ile bir araya geliyoruz. "Vatandaş bir arayış içerisinde" diyen ve çok uzun yıllardır aktif olarak siyasetin içinde olan İYİ Partili seçmen, vatandaşın teşkilatların önünden gittiğini ve İYİ Parti adına sahada çalıştığını söyledi. Seçmeni özellikle parlamenter sistem vaadinin cezbettiğini çünkü güçlü bir liderlikten kurtulmak istediklerini aktardı. Akşener'e kuvvetli bir desteğin olduğunu belirtirken "Kadınlar bizim sessiz çoğunluğumuz" tespitini yaptı. Konuştuğumuz İYİ Partili seçmen de CHP'den İYİ Parti'ye etkili bir kayışın yaşandığını gözlemlemiş. Adana merkezde dolaşırken HDP'ye oy vereceğini söyleyen çok sayıda seçmene de rastlıyoruz. Özellikle gençler oluşturuyor bu kitleyi. İkinci turda İnce'yi desteklemekte bir sakınca görmediklerini vurguluyorlar. Ancak kırsala ve köylere doğru gittiğimizde parti yetkililerinin söylediklerinden daha farklı bir tablo görüyoruz. Adana'nın kuzeyinden Aladağ'a doğru giderken yol üzerinde uğradığımız köylerde HDP'ye destek veren birini bulmak oldukça zor.