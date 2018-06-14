Seçim 2018: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'da seçmen kime oy verecek?

Kardeşi Erdal Acar da hemen yan masada. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisinin de Muharrem İnce'ye oy vereceğini söylüyor.

Acar'ın oyunun rengi belli. "Köyümüzün adamı varken, başkasına mı vereceğiz? Hem bizim Muharrem iyilikseverdir. Bu köyden de bir cumhurbaşkanı adayı çıktı ya, o bile bize yeter," diye konuşuyor.

72 yaşındaki Ferhat Acar, "Muharrem dört dörtlük bir adam. Bizim elimizde büyüdü. Gurur kaynağımız o bizim," diyor.

Zira CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce burada doğmuş, büyümüş, bu köyün tarlalarında çobanlık yapmış.

Elma ağaçlarının gölgesinin düştüğü, tarlalarında güneşin kavurucu sıcağına aldırmayan kadınların yabani otları ayıkladığı, küçük meydanında emekli köylülerin çaylarını yudumladığı bu kendi halindeki köy bugünlerde sık sık gazetecilerin akınına uğruyor.

"Muharrem bizim kapı komşumuz, bir vefamızın olması lazım. İyi çocuktur. Ne oldum diyen bir tip değildir. Kendi başına çıkar, ormanlarda gezer. Her zaman içimizde. Bizden hiçbir farklılığı yok," diye konuşuyor.

Ancak Erdal Acar milletvekili seçimlerinde tercihini MHP'den yana kullanacağını söylüyor.

"Muharrem milletvekili adayıyken bütün aile hep CHP'ye oy verdik. Şimdi de dört oyumuzun dördü Muharrem'e. Ama biz milliyetçiyiz," diyor.

Hemen ardından da eklemeyi ihmal etmiyor:

"Görüşlerimiz taban tabana zıt olsa da particilik bir yere kadar. İnsanlık önemli. İnsanların birlikte yaşaması önemli."

Niyazi Togay'la da köy meydanında gazetesini okurken konuşuyoruz. Muharrem İnce'nin çocukluk arkadaşı olduğunu söylüyor.

"Benden 5 yaş küçüktür Muharrem. Babalarımızın ortaklığı vardı biz çocukken. Onların satın aldığı hayvanları otlatırdık. Hanımla benim de sınıf arkadaşımızdır. Muharrem'in kişiliği hiç değişmedi. Hep mütevazıdır. Kimi görse hal hatır sorar"."

Niyazi Togay meclis seçimlerinde de CHP'ye oy vereceğini söylüyor. Birinci sıradaki aday Özcan Özel'in de Elmalık Köyü'nün damadı olduğunu anlatıyor.